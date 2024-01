Bad Sachsa. Melina Reimann bietet handgemachte Schätze und niedliche Babygeschenke an. Kaufen kann man diese in einem Schrank in Bad Sachsa. Wie das funktioniert.

Wer gerade ein Kind bekommen hat, wünscht sich vielleicht ein besonderes Geschenk. Eines, das einmalig ist, vielleicht handgemacht, mit viel Liebe. Wer junge Eltern beschenken möchte, sucht vielleicht genau das.