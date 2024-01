Walkenried. In den Ortsteilen von Walkenried im Südharz werden am Montag zwei geparkte Autos beschädigt. Der aktuelle Polizeibericht.

In Zorge und Wieda sind am Montag, 22. Januar 2024, zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Da die Verursacher unbekannt sind, bittet die Polizei um Hinweise.

Unfall in Wieda: Geparkter Volvo im Vorbeifahren beschädigt - War es ein Lkw?

Mutmaßlich ein größeres Fahrzeug hat laut Polizeibericht in Wieda einen am Fahrbahnrand geparkten Volvo-Geländewagen im Vorbeifahren an der Fahrerseite beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 13 und 13.30 Uhr im Bohlweg. Die Polizeistation Walkenried sucht Zeugen.

Die Ermittler nehmen an, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Lkw, möglicherweise mit Anhänger und überstehender Ladung, gehandelt haben könnte. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05525/95986-0 entgegengenommen.

Zorge: VW Golf auf Parkplatz einer Arztpraxis beschädigt

Auf dem Parkplatz einer Hausarztpraxis in der Straße „Am Kurpark“ in Zorge ist in der Zeit zwischen 7.30 und 12.30 Uhr ein grüner VW Golf an der Beifahrerseite beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden beim Öffnen der Fahrertür eines anderen Pkw verursacht wurde.

Der hinter dem Gebäude liegende Parkplatz wird demnach von Mitarbeitenden und Patienten genutzt. Die Höhe des an dem Auto entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Hinweise auf den*die Verursacher*in liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich hierzu unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

