Zahlen und Daten zum Backhaus und der Köhlerhütte

Der Erfolg von Köhlerhütte und Backhaus des Fördervereins Kultur- und Heimatpflege Neuhof hat seinen Ursprung in einer Tragödie: Der Fall Nummer 17 der Brandserie in Neuhof richtete im Jahr 2019 den bislang größten Schaden in Neuhof, die ursprüngliche Köhlerhütte des Vereins wurde am 22. Oktober 2019 zerstört. Der Schaden wurde mit 30.000 Euro beziffert.

Der Verein ließ sich aber nicht entmutigen, umgehend plante man einen Neubau der Köhlerhütte. Doch zunächst musste man die alte Hütter abreißen, was 110 Stunden an ehrenamtlicher Arbeit kostete sowie 4.000 Euro für die Entsorgung der Reste als Sondermüll auf speziellen Müllverbrennungsanlagen in Eppendorf bzw. Magdeburg.

Nach exakt geleisteten 1.022 Arbeitsstunden stand die neue, verbesserte Köhlerhütte Mitte August 2020 an der gleichen Stelle. 120 Sponsoren unterstützten das Projekt.

Im Anschluss kam im Vorstand des Vereins die Idee auf, ein Backhaus zu bauen. Nach Besuchen bei einem Holzofenanbieter vor Ort formierte sich bereits ein Backteam während die eigentlichen Bauarbeiten neben der Köhlerhütte starteten. Auch hier wurden wieder Sponsoren gesucht, wie auch Fördermittel wie über das Leader-Projekt eingeworben. 1.300 Stunden ehrenamtliche Arbeit sowie 52.000 Euro wurden investiert.

Am 14. Mai 2022 wurde - ausgebremst aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie - das neue Backhaus sowie die Köhlerhütte in Neuhof der Öffentlichkeit vorgestellt werden.