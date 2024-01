Bad Sachsa. Besser spät als nie, im Südharz. Darum konnte die Veranstaltung nicht früher gezeigt werden. Für den Pastor ist das aber kein Problem.

War denn nicht erst Weihnachten? Das mag sich mancher denken, der diese Einladung liest: Am Donnerstag, 18. Januar, findet in der evangelischen St. Nikolai-Kirche in Bad Sachsa ein Krippenspiel statt. Warum? Das ist einfach erklärt: Die Veranstaltung ist ein Nachholtermin - und sie passt, wie Pastor Urs Ebenauer meint, jetzt beinahe besser, als rund um Weihnachten.

Krippenspiel im Januar: Das sind die Gründe für die Aufführung in Bad Sachsa

Dass es nunmehr zur Aufführung kommt, liegt an einem Problem: Grundsätzlich hatten die Kinder des Bambi-Kindergartens in Bad Sachsa das traditionelle Krippenspiel zum Weihnachtsfest einstudiert. Dann aber kam es zu einer Infektions- beziehungsweise Krankheitswelle - und die lange geplante Veranstaltung im Südharz musste abgesagt werden.

Die St.-Nikolai-Kirche in Bad Sachsa: Unsere Bilder der Sanierung Unübersehbar sind die Schäden an der Außenfassade der St.-Nikolai-Kirche im Jahr 2016. © HK Aufgrund der Schäden am Glockenstuhl müssen die Kirchenglocken der Ev. Kirche seit dem Jahr 2016 in Bad Sachsa schweigen. © HK Die Schalttafel für die elektrische Glockenanlage, die im Jahr 2017 installiert wurde. © HK Zwei Lautsprecher wurden im Jahr 2017 montiert, um den Klang von Glocken zu übertragen. © HK Der Start der Sanierungsarbeiten im August des Jahres 2022, das Gelände wird eingezäunt. © HK | Thorsten Berthold Die Sanierungsarbeiten an der ev. Kirche in Bad Sachsa schreiten voran. © HK | Thorsten Berthold Der Turm der St. Nikolai-Kirche in Bad Sachsa wird saniert. © HK | Thorsten Berthold Der Kirchturm der St. Nikolai-Kirche in Bad Sachsa wird saniert und erhält dabei eine Eindeckung mit Schieferplatten. Das Stadtbild von Bad Sachsa wird sich dadurch verändern. © HK | Thorsten Berthold Die goldenen Spitzen werden montiert. © Kirche | Urs Ebenauer Die Sanierungsarbeiten an der St.-Nikolai-Kirche in Bad Sachsa sind nahezu abgeschlossen. © FMN | Thorsten Berthold Blick auf den neuen Kirchturm. © FMN | Thorsten Berthold 1 / 11

Doch die vielen Proben sollten nicht umsonst gewesen sein. Wieder gesund können die Kinder das Stück nun zeigen - und das am 18. Januar ab 15 Uhr in der St. Nikolai-Kirche in Bad Sachsa. Eingeladen sind neben den Eltern der Kindergartenkinder auch alle, die noch einmal die Geschichte von der Geburt Jesu im Stall in Bethlehem erleben möchten.

Eigentlich passt das Krippenspiel vom Kirchenjahr her jetzt sogar besser als im Advent. Pastor Urs Ebenauer

„Eigentlich passt das Krippenspiel vom Kirchenjahr her jetzt sogar besser als im Advent“, so Pastor Urs Ebenauer. „Die Epiphaniaszeit ist so eine Art Nachweihnachtszeit und geht bis zum 2. Februar. Dass uns die Kinder in dieser Zeit noch einmal in die Krippe sehen lassen, freut mich sehr.“

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

HK Kompakt - kurz, knapp, krass informiert. Das ist der neue Newsletter vom Harz Kurier, der wichtige News aus Osterode und dem Südharz zusammenfasst: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter anmelden!