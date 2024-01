Walkenried. Der Rentner aus Walkenried erlebt einen unvergesslichen Jahreswechsel im Fernsehen. Das sind seine Pläne mit dem gewonnenen Geld.

Den ersten Tag des Jahres in einem Fernsehstudio erlebte jetzt Herbert (74) aus Walkenried. Der sympathische Rentner war am Sonntag einer der beiden Kandidaten in der TV-Show „Bingo“. Unter zehntausenden Mitspielern war er ausgelost worden.

Harzer im Fernsehen bei Bingo: So läuft das Wochenende ab

Das Silvesterwochenende begann für Herbert und seiner Ehefrau Brigitte mit einer Hotelübernachtung in Hannover. In dem Hotel verbrachten die beiden den Silvesterabend vor der Sendung und konnten sich bei einem 5-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Dort lernte Herbert dann auch seine Gegenspielerin Tamara aus Langenhagen bei Hannover kennen.

Am Neujahrstag ging es dann direkt zu den Proben in das berühmte Bingo-Studio in Hannover. Um Punkt 17 Uhr startete dann die Live-Show im NDR Fernsehen.

Rentner Herbert bei Bingo im NDR: „Das riskiere ich“

Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Herbert direkt. In zwei Spielrunden setzte sich Herbert dann durch und zog ins Finale ein. Im neuen Finalspiel „Das süße Glück“ gewann Herbert in der ersten Runde 3.000 Euro. „Das riskiere ich“, meinte der leidenschaftliche Angler. Im zweiten Versuch erwischte Herbert dann das Feld mit 6.000 Euro.

Mit dem Geld möchte Herbert mit seiner Frau Brigitte nach Österreich reisen.

Die ganze Folge „Bingo!“ vom 1. Januar 2024 mit Herberts Erfolg kann man hier in der ARD Mediathek anschauen.

„Bingo! - Die Umweltlotterie“ läuft jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und hat bislang mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt, teilt der Sender abschließend mit.

