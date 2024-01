Herzberg. Podologe Jonas Imhof übernimmt die Praxis von Mutter Nicola im Südharz. Worauf es in dem Job ankommt, in dem sich viel um Füße dreht.

In der Podologiepraxis Nicola Imhof an der Marktstraße in Bad Sachsa weht frischer Wind: Seit dem 1. Januar 2024 führt Nicola Imhofs Sohn Jonas die Praxis. Jonas Imhof hat seine Ausbildung zum Podologen bereits 2019 abgeschlossen. Seitdem arbeitet er in der Praxis seiner Mutter. Nebenbei absolvierte er eigenen Angaben zufolge ein duales Studium in Hildesheim und wird voraussichtlich im März seinen Bachelor in der Fachrichtung Physiotherapie abschließen.