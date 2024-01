Bad Sachsa. Unruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr Bad Sachsa: Die Brandmeldeanlage eines Hotels löst aus, vor Ort stellt sich das heraus.

Einsatz Nummer 195 - mit diesem endete in der Silvesternacht das Jahr 2023 für die Freiwillige FeuerwehrBad Sachsa - und der Abschluss eines mehr als arbeitsreichen Jahres bildete noch einmal eine Besonderheit. Um 18.46 Uhr wurden die Einsatzkräfte in ein Hotel in der Bismarckstraße gerufen. Die Brandmeldeanlage dort hatte Alarm ausgelöst.

Doch es konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stellten die Feuerwehrmitglieder eine angebrannte Speisekarte als Grund der Auslösung fest.

Einige Einsätze der Feuerwehr 2023 im Stadtgebiet von Bad Sachsa:

