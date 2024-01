Zorge. In Zorge entstehen Ferienhäuser, dafür müssen markante Gebäude abgerissen werden. Dann sollen die ersten Bagger kommen. Ein Überblick.

Die Nachricht sorgte im Südharz für viele Fragen und auch einige Gerüchte: Die ehemalige Produktionsstätte der Firma Schmidt, Kranz & Co sowie das Zacharias-Koch-Haus in Zorge - beide Immobilien wurden im Jahr 2023 von der ELSwhere GmbH gekauft - und an beiden Standorten soll ein neuer Ferienpark bzw. ein Multifunktionsgebäude entstehen. Doch ist überhaupt nach dem Kauf etwas passiert? Haben die Bau- und Umbauarbeiten begonnen. Diese Frage können die Investoren im Gespräch mit dem Harz Kurier klar bejahen. Sie untermauern auch noch einmal ihr Versprechen, den Tourismus in der kleinen Harzer Gemeinde deutlich stärken zu wollen - und erklären, wann ein Teil der neuen Ferienanlage eröffnet werden könnte.