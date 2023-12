Zorge. Eine Institution im Südharz: Das „Grillen zwischen den Jahren“. Am 28. Dezember wird in Zorge gefeiert - und das für den guten Zweck.

Es ist die letzte Grillparty jedes Jahr im Südharz, eine Traditionsveranstaltung für den guten Zweck und beliebt bei den Einwohnern von Zorge wie Touristen gleichermaßen: Die Rede ist natürlich von der großen Grillparty zwischen den Jahren, zu der die Freiwillige Feuerwehr Zorge am Donnerstag, dem 28. Dezember, wieder alle Interessierten einlädt.

Tradition im Harz: So lange wird in Zorge schon zwischen den Jahren gegrillt

Die Feier zwischen den Jahren hat dabei schon Tradition in Zorge und ist fest verankert im jährlichen Veranstaltungskalender. „Seit etwa 31 Jahren grillen wir schon zwischen den Jahren. Ganz genau weiß ich es schon nicht mehr“, erklärt Ortsbrandmeister Martin Neulen lachend.

Die Party findet dabei ebenfalls, wie in den Vorjahren, für einen guten Zweck statt. Der komplette Erlös der Grillveranstaltung fließt erneut in die Arbeit der Zorger Jugendwehr, die in das 56. Jahr ihres Bestehens geht.

Wer Interesse hat an dem besonderen Grilltag im Südharz - und auch Hunger - sollte sich allerdings nicht zu viel Zeit lassen: Die beleibte Pilzpfanne der Zorger Feuerwehr war in der Vergangenheit bereits einmal nach anderthalb Stunden ausverkauft, das gesamte Grillgut zum Teil nach drei Stunden.

Grillparty in Zorge: Das wird im Südharz geboten

Harzer Spezialitäten vom Grill, darunter die beliebte Pilzpfanne der Feuerwehr

Heiße und kalte Getränke

Musik zum Tanzen

Lagerfeueromantik

Zeit für Gespräche mit Familie und Freunden

