Bad Sachsa. Thomas Teige aus Bad Sachsa hat glaubhaft erklärt: Ich bin kein Neonazi. Und doch: Jetzt muss er beweisen, dass er es ernst meint, findet Kevin Kulke.

Im Englischen gibt es den Ausdruck: Wenn etwas quakt wie eine Ente, watschelt wie eine Ente und schwimmt wie eine Ente – dann ist es wohl eine Ente. So ähnlich war die Situation mit dem Gastronomen und Kampfsportler Thomas Teige aus Bad Sachsa. Grimmiger Martial Arts-Look im Internet, rechte Memes auf Facebook, Sicherheitsdienst an einer Flüchtlingsunterkunft und das ganze garniert mit dem Tattoo: „Blood & Honor“. Manchmal kommen so viele Klischees zusammen, dass ein Urteil schnell gesprochen ist. Doch als Journalist ist man zuvorderst der Wahrheit verpflichtet – also fragt man nach.