Bad Sachsa/Walkenried. Die Räte der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Sachsa tagen letztmalig im Jahr 2023. Diese Themen sind noch einmal wichtig.

Im Kino würde man es Doppelvorstellung nennen – exakt dies gibt es für Menschen mit Interesse an Kommunalpolitik am Donnerstag, 14. Dezember, im Südharz: Fast zeitgleich – lediglich eine Stunde beträgt die Differenz – zwischen den wohl letzten Sitzungen des Jahres 2023 für den Gemeinderat Walkenried bzw. den Stadtrat Bad Sachsa.

Die Inhalte sind dabei höchst verschieden: In Walkenried geht es unter anderem um den neuen Ferienpark in Zorge, wie auch um neue Formen der Bestattungen auf Friedhöfen, während in Bad Sachsa unter anderem eine neue Gebührensatzung bei Einsätzen der Feuerwehr zur Abstimmung steht, wie auch die Vergabe von Lesescheinen für den Stadtwald.

Dennoch gibt es sogar einen Beschluss in Bad Sachsa, der sogar direkten Bezug zur Gemeinde Walkenried hat. Die Uffestadt soll laut Vorlage die Innendienstsachbearbeitung bei der Verkehrsüberwachung für die Nachbarn im Südharz übernehmen.

Gemeinderat Walkenried - das sind die Themen:

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Walkenried beginnt am 14. Dezember um 18 Uhr im „Klosterhotel“, Bahnhofstraße 1, in Walkenried.

Neben dem Beschluss über einen Bebauungsplan für die neue Ferienanlage am Zacharias-Koch-Haus wird unter anderem auch über die Entgegennahme von Spenden oder aber die Errichtung neuer Bestattungsformen auf den Friedhöfen im Gemeindegebiet abgestimmt.

Insgesamt umfasst die Tagesordnung, die hier komplett einzusehen ist, 14 Punkte.

Je nach Bedarf findet vor und nach dem öffentlichen Teil der Sitzung eine Einwohnerfragestunde statt.

Stadtrat Bad Sachsa - so sieht die Tagesordnung aus:

Die öffentliche Sitzung des Stadtrates Bad Sachsa beginnt am 14. Dezember um 19 Uhr im Kursaal des Kurhauses, Am Kurpark 6, in Bad Sachsa.

Neben der neuen Gebührensatzung für Feuerwehreinsätze wird unter anderem über den Antrag der SPD-Fraktion zur Klärung der Stellung der Ortsbürgermeister in den Ortsteilen von Bad Sachsa beraten.

Insgesamt umfasst die Tagesordung, die hier komplett einzusehen ist, 13 Punkte.

Je nach Bedarf findet nach dem Bericht des Bürgermeister und nach dem öffentlichen Teil der Sitzung eine Einwohnerfragestunde statt.

