Goslar. In Niedersachsen streiken Mitarbeiter der Straßenmeistereien für mehr Lohn. Das bedeutet der Ausstand bei Schnee und Eis in der Region.

Viele Straßen in Niedersachsen sollen heute nicht nicht von Schnee und Eis befreit werden. Dies ist zumindest der Plan der Gewerkschaft Verdi, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenmeistereien des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr am 30. November zum Warnstreik aufgerufen hat. Ein befürchtetes Verkehrschaos ist aber beispielsweise im Landkreis Göttingen bislang ausgeblieben.

Winterdienst im Kreis Göttingen wird überwiegend durch Fremdfirmen sichergestellt

Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Goslar der Landesbehörde, die hier den Winterdienst auf Bundes- und Landesstraßen sicherstellt, hätten sich am Streik beteiligt, teilt die Pressestelle in Goslar mit. Der Winterdienst habe aber dennoch sichergestellt werden können, „da der überwiegende Teil des Winterdienstes in unserem Geschäftsbereich mit Fremdunternehmern abgewickelt wird“, heißt es weiter auf die Nachfrage unserer Redaktion. Da die verwaltungseigenen Räum- und Streufahrzeuge am 30. November nicht zur Verfügung stünden, sei von Verzögerungen auszugehen. „Stand heute Mittag gab es keine Beeinträchtigungen“, betont die Pressestelle.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden aber dennoch gebeten sich auf winterliche Verhältnisse einzustellen und langsamer zu fahren.

So ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr aufgestellt:

Niedersachsenweit sind rund 1.200 Straßenwärterinnen und Straßenwärter bei 56 Straßenmeistereien des Landes beschäftigt.

Die Mitarbeiter sind dabei für landesweit rund 16.200 Kilometer an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen und zusätzlich noch etwa 9.200 Kilometer Radwege verantwortlich.

Die Landebehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Goslar - ist für die Bundes- und Landesstraßen im gesamten Landkreis Goslar sowie Teilen der Landkreise Göttingen, Wolfenbüttel und der kreisfreien Stadt Salzgitter zuständig.

Im Bereich des Kreisstraßen ist die Behörde ferner für den Landkreis Goslar zuständig.

Zum Zuständigkeitsbereich gehören dabei die Straßenmeistereien in Herzberg, Braunlage, Goslar und Seesen.

Das sind die Forderungen der Gewerkschaft:

Verdi fordert für kommenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder eine Einkommenserhöhung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.

Nachwuchskräfte sollen 200 Euro monatlich mehr erhalten, Auszubildende sollen unbefristet übernommen werden.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 7. und 8. Dezember geplant.

