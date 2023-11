Wieda. Das bekannte Ensemble Phantasique spielt nach 100 Auftritten sein beliebtes Programm in Wieda ein letztes Mal.

Mit Swing und Jazz in der Weihnachtszeit präsentiert das Ensemble Phantastique am Freitag, dem 1. Dezember, ab 19 Uhr in der Lutherkirche in Wieda zum Auftakt der „Wiedaer Krippenweihnacht“ die etwas andere Art weihnachtlicher Musik. Fast zehn Jahre war das Ensemble mit dem Programm „Jazzy Christmas“ in fast 100 Konzerten in der Region und darüber hinaus unterwegs, und mit dem Auftritt in Wieda wird das Programm nun letztmalig aufgeführt.

Weihnachtsmusik der anderen Art in Wieda genießen

Mit einer „modernen musikalischen Bescherung“ wollen die Musiker um den Dirk Steinig aus Hannover (Piano), Dr. Stefan Kienzle aus Herzberg (Saxophon und Klarinette), Torsten „Stony“ Steinmann aus Willensen (Kontrabass) und Uwe Wolf aus Wernigerode (Schlagzeug) einen Kontrapunkt zur hektischen Betriebsamkeit der Vorweihnachtszeit und ihrer seichten musikalischen Dauerberieselung setzen.

„Gerade in so unruhigen Zeiten wie diesen, die die Menschen auf vielfältige Weise beunruhigen und verunsichern, soll die Weihnachtszeit Halt, Trost und Freude bieten. Weihnachtslieder sind zeitlos, aber man kann sie verschieden interpretieren“, erklären die Musiker unisono. In jazzigen, aber sehr sensiblen, Bearbeitungen deutscher und internationaler Weihnachtslieder werden dem Publikum durch das Ensemble Phantastique bekannte, aber auch seltener gespielte Melodien präsentiert. Einige Lieder sind zum Mitsingen für das Publikum und dazwischen werden launige und nachdenkliche Texte sowie einzelne Gedichte vorgetragen. Ein weihnachtliches Konzert der etwas anderen Art, das etwa 75 Minuten dauert und die Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Alltag entführt.

Freier Eintritt beim Weihnachtskonzert im Südharz

Der Eintritt zu dem Konzert am 1. Dezember in der Lutherkirche in Wieda ist frei.

Am Ausgang wird eine Spende erbeten.

Weitere Informationen und alle Termine der Gruppen finden Interessierte auch auf deren Homepage unter www.ensemble-phantastique.de und sowie auf dem Facebook-Account Ensemble Phantastique.

