Bad Sachsa. Kommentar: Die Geschäftsführung der Städtischen Gesellschaften in Bad Sachsa darf kein Problemfall mehr sein, meint unser Autor Thorsten Berthold.

Sie kommen stets als Heilsbringer und gehen eher im Unfrieden: Der Posten des Geschäftsführers der Städtischen Gesellschaften in Bad Sachsa, er war in den vergangenen Jahrzehnten oftmals am Ende für denjenigen Verantwortlichen ein gewisser Schleudersitz. Keine Frage: Die Aufgabe war stets nicht einfach. Eine Person musste gleich mehreren Gesellschaften in verschiedenen Formen vorstehen, und das eigentlich immer in eher stürmischen Zeiten. Sprich: Mit wenig Geld sollte viel erreicht werden, die Uffestadt vorangebracht werden.