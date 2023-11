Bad Sachsa. Der Bad Sachsaer, der eigentlich aus Südtirol stammt, hat den Südharz sportlich, gesellschaftlich und kulturell geprägt.

Er ist ein Bad Sachsaer Urgestein, auch wenn er aus Österreich stammt. Seine sportliche Laufbahn ist bereits seit 15 Jahren beendet – und dennoch sind unzählige Rekorde bis heute mit seinem Namen verbunden. Die Musik von ihm und seiner Familie ist ebenso bis heute noch weltweit bekannt: Die Rede ist von Josef „Peppi“ Kurz, der am heutigen Samstag, 18. November, seinen 85. Geburtstag feiert. Ob als lebende Lauflegende, als musikalischer Botschafter, Inhaber eines weit über die Region hinaus bekannten Geschäftes oder engagierter Mitstreiter in Vereinen in der Uffestadt – „Peppi“ Kurz hat Bad Sachsa geprägt – und insofern dürfte die Schar an Gratulanten, die neben seiner Familie und Freunden, die diesen besonderen Tag mit ihm zelebrieren werden, groß sein.