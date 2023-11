Die Vorbereitungen sind abgeschlossen: In Bad Sachsa nimmt die Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen in einer ehemaligen Kur-Klinik eine Notunterkunft für Geflüchtete in Betrieb. In den Räumen wird später auch eine Erstaufnahmeeinrichtung der LAB entstehen, die Arbeiten hieran laufen parallel. © FMN | Thorsten Berthold