Bad Sachsa. Die Notunterkunft in Bad Sachsa nimmt ihre Arbeit auf. Wann und wie viele Menschen kommen in den Südharz? Die wichtigsten Antworten.

Es steht fest: Die ersten Geflüchteten werden in der Notunterkunft des Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) in Bad Sachsa erwartet. Die Vorbereitungen für den Einzug sind mittlerweile in den Räumen der ehemaligen Paracelsus-Klinik abgeschlossen. Konkret 50 Personen sind es, die die am 16. November einziehen sollen. Dies teilt Sandro Schirmer, Leiter der Einrichtung in der Uffestadt, mit. Gearbeitet wird im Gebäude aber auch trotz des nahenden Einzuges der ersten Flüchtlinge in Bad Sachsa weiterhin auf Hochtouren. Denn parallel arbeitet das LAB NI weiterhin an der Erstaufnahmeeinrichtung in den gleichen Räumen.