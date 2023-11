Bad Sachsa. Es wird ruhig auf der Marktstraße: Am 30. November schließt das Wibu-Center, spätestens Ostern Der neue Klapprodt. Das sind die Gründe.

Am 30. November ist Schluss: Dann schließt das Wibu-Center in Bad Sachsa für immer - im 11. Geschäftsjahr. Den neuen Klapprodt gibt es jetzt sieben Jahre in der Uffestadt. Spätestens vor Ostern 2024 werden sich auch hier die Türen für immer schließen. Beide Geschäftsinhaberinnen sprachen mit unserer Redaktion über die Gründe für das jeweilige Aus. Und die klingen bei beiden ganz ähnlich.