Bad Sachsa. Diorama-Artist Oliver Schaffer hat in Sachsa eine Playmobil-Ausstellung eröffnet. Er hat auch lokale Sehenswürdigkeiten nachgebaut.

Bei der Eröffnung der Playmobil-Ausstellung von Diorama-Artist Oliver Schaffer in Bad Sachsa am Freitagabend waren erstmal nur geladene Gäste zu Gast. Für Schaffer war es der letzte Termin vor seinem Urlaub. Er fuhr noch am Freitagabend zurück nach Hause. „Vergessen Sie alle Kriege, den Alltag und seien Sie wieder Kind“, rät er den Besucherinnen und Besuchern seiner Ausstellung und freut sich, dass er auf den Gesichtern der Eröffnungsgäste bereits das sieht, was er das „Playmobil-Lächeln“ nennt.