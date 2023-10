Bad Sachsa. Der weltbekannte Diorama Artist Oliver Schaffer erschafft den Südharz im Maßstab 1:22,5. Die wichtigsten Informationen zur Ausstellung.

7,5 Zentimeter groß – exakt so groß ist jeweils eine Figur - und daran hat sich seit der Einführung von Playmobil im Jahr 1974 bis heute nichts geändert. Was perfekt in Kinderhände passt, hat ebenso Generationen von Erwachsen dank verschiedenster Sets und der Möglichkeit, diese miteinander zu kombinieren, in schier unendliche Spielwelten geführt. Ab 21. Oktober können sich Einheimische und Gäste täglich im Kurhaus von Bad Sachsa davon überzeugen, dass die Figuren und verschiedenen Teile atemberaubende Spiel- und Bilderwelten erschaffen können – und das sogar mit Blick in den Harz und speziell auf Bad Sachsa. Unter dem Titel „Playmobil Spielgeschichte(n)“ wird der weltweit bekannte Diorama Artist Oliver Schaffer, der zugleich auch Markenbotschafter von Playmobil ist, eine eigens für die Uffestadt erstellte Dioramen-Ausstellung schaffen.