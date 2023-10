Bad Sachsa/Walkenried. Der VNK Südharz organisiert wieder Pflanzaktionen für Krokusse und Obstbäume. Warum der Verein das tut und wo man anfassen kann.

Der VNK Südharz (Verein zur Erhaltung von Natur und Kultur) startet in die Herbst- und Wintersaison, nun da sich der Sommer verabschiedet hat und in den Gärten und an den Obstbäumen bis auf Äpfel und Birnen alles geerntet ist. Für den VNK ist es damit wieder an der Zeit, weiter an seinen Projekten zu arbeiten. Mithelfen können Mitglieder, aber auch Mitbürger ohne Zugehörigkeit zu dem Verein.