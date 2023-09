Fest im Südharz Feiern wie in Bayern: Feuerwehr Steina lädt zum Oktoberfest ein

Für reichlich Bier, stilecht vom Fass, ist beim Oktoberfest in Steina gesorgt (Symbolbild).

Steina Lederhose und Dirndl statt Helm und Schutzausrüstung: Am 16. September feiern die Brandschützer in Steina. So sieht das Rahmenprogramm aus.