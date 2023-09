Südharz: Unbekannte schlagen Scheiben von 5 Bushaltestellen ein

Vandalismus in Walkenried: In der Nacht vom 4. auf den 5. September haben Unbekannte die Glasscheiben an der Bushaltestelle in der Nordhäuserstraße zerschlagen.

Gleich fünf Bushaltestellen im Südharz wurden in der Nacht zum 5. September zur Zielscheibe von unbekannten Randalierern. Konkret wurden die Glasscheiben der Haltestellen in Bad Sachsa in der Bahnhofstraße, in Neuhof in der Langen Straße (2), in Wieda in der Südstraße sowie in Walkenried in der Nordhäuserstraße an mehreren Seiten brachial eingeschlagen und zerstört.

Vandalen schlagen Scheiben in Bad Sachsa und Walkenried ein

Seitens der Mitarbeiter der Bauhöfe der Stadt Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried wurden die Scherben entfernt, um Busreisende und andere Personen vor Schäden zu bewahren. Auch die Polizei war vor Ort, Anzeigen wurden aufgenommen. In der Gemeinde Walkenried haben die Taten auch einen bleibenden Effekt.

Die Scheiben der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Bad Sachsa wurden von Unbekannten zerstört. Foto: Stadt Bad Sachsa / FMN

Wie Bürgermeister Lars Deiters im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, werden die Scheiben seitens der Kommune erst einmal nicht erneuert. „Seit meinem Amtsantritt ist das bereits der sechste Fall von solchem Vandalismus, die Gemeinde kann sich diese permanenten Reparaturen nicht leisten.“

Polizei sucht Zeugen zu den Vorfällen von Vandalismus im Südharz

Ob es Zeugen zu den Vorfällen gibt, ist fraglich. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet eine Einwohnerin in Walkenried davon, dass sie gegen Mitternacht Geräusche hörte, „wie wenn große Bleche umfallen“.

Personen, die etwas gesehen haben, können sich bei der Polizei in Bad Sachsa, Telefon 05523-952790, oder Walkenried, Telefon 05525-959860, melden.

