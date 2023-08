Förderverein feiert 30 Jahre Hilfe für die Grundschule Bad Sachsa

Bad Sachsa/Neuhof Beim Sommerfest am 3. September will der Förderverein der Grundschule Danke sagen und auch neue Mitstreiter gewinnen.

Die Grundschule in Bad Sachsa.

Die Unterstützung der Grundschule Bad Sachsa in ihren kulturellen und pädagogischen Bestrebungen ist der Hauptgrund, warum der Förderverein vor nunmehr 30 Jahren ins Leben gerufen worden ist. Seitdem haben sich der Vorstand, der im Laufe der Jahre durch wechselnde Mitglieder vertreten wurde, sowie Eltern und Förderer darum bemüht, durch finanzielle Unterstützung von Theaterfahrten, Projektwochen, der Anschaffung von Spielmaterialien unter anderem einen kleinen Beitrag zu leisten, um den Schulalltag der Kinder aktiv mitzugestalten.

Förderverein erhält viel Unterstützung aus Bad Sachsa

Ohne die Unterstützung zahlreicher Helfer und Förderer wäre die Arbeit des Vereins nicht möglich. „Daher gilt unser Dank der Stadtverwaltung und dem Kinderbüro, verschiedenen Firmen und Institutionen, sowie der Grundschule Bad Sachsa und allen Mitgliedern, Eltern und Freunden des Fördervereins“, erklärt die Vorsitzende Katrin Büschel.

Um einmal mehr Danke zu sagen, soll am Sonntag, 3. September, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr bei einem Sommerfest rund um die Köhlerhütte in Neuhof das 30-jährige Bestehen gefeiert werden. „Hierzu laden wir alle Mitglieder herzlich ein. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein und bei leckerer Pizza frisch aus dem Pizzaofen vom Restaurant Mamma Mia aus Bad Sachsa und dem ein oder anderen Kaltgetränk wollen wir mit Mitgliedern, Förderern und allen Interessierten auf dieses Jubiläum anstoßen.“

Neue Mitstreiter und Sponsoren werden gesucht

Um seine Arbeit zielgerichtet und erfolgreich fortführen zu können, ist der Verein auch weiterhin auf Hilfe angewiesen und freut sich über personelle und finanzielle Unterstützung. In den nächsten zwei Jahren stehen im Vorstand einige Veränderungen an und um das Fortbestehen des Fördervereins, auch für die nächsten 30 Jahre, zu ermöglichen, bedarf es interessierter, engagierter und motivierter MitstreiterInnen, die sich vorstellen könnten, Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Vereinsvorstand zu übernehmen. Interessierte können sich unter unter foerderverein@grundschulebadsachsa.de melden..

