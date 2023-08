Verwirrter Senior aus Bad Sachsa in Northeim unterwegs

Einem Restaurantbesitzer in Northeim ist eine hilflose Person aufgefallen. Er alarmiert die Polizei, die den Mann wieder in seine Heimat im Altkreis Osterode bringt (Symbolfoto).

In Northeim ist ein hilfloser Senior in einem Restaurant aufgefallen. Die alarmierte Polizei ermittelte dessen Wohnort und übergab ihn schließlich an die Polizei Bad Lauterberg.

Am Donnerstag gegen ca. 15.40 Uhr meldete sich laut Polizeibericht der Inhaber eines Restaurants aus der Göttinger Straße in Northeim bei der Polizei. Er gab an, eine hilflose und verwirrte Person halte sich in seinem Restaurant auf.

Die alarmierten Northeimer Beamten fanden heraus, dass der verwirrte Mann aus einem Seniorenwohnheim in Bad Sachsa verschwunden war. Sie übergaben den 68-Jährigen an ihre Bad Lauterberger Kollegen. Diese brachten den Senior wieder in sein Wohnheim zurück.