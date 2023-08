Kino im Südharz Kino in Bad Sachsa: Mit Indiana Jones am Schmelzteich mitfiebern

Archäologe, Abenteuer, Kultfigur – all das ist Indiana Jones. Und am kommenden Samstag, 18. August, können Interessierte Schauspieler Harrison Ford in seiner Kultrolle im fünften Teil „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ in besonderer Atmosphäre genießen. Auf der Schmelzteichwiese lädt die Tourist-Information Bad Sachsa in Kooperation mit der Kinowelt Herzberg zum Freiluft-Kino-Erlebnis ein.

In Bad Sachsa erleben: Indiana Jones auf der Spur eines Naziräubers

Der fünfte Teil der Reihe bietet vor allem viel Nostalgie und wechselt szenisch zwischen dem gealterten „Indy“ und dem durch digitalen „De-Aging“ erzeugten jungen. Zur Handlung: Der junge Indy entriss seinerzeit dem Naziräuber Juergen Voller, gespielt von Mads Mikkelsen ein Rad, mit dem sich die Zeit verändern lässt. In der Gegenwart – die im Falle des Filmes im Jahr 1969 spielt, muss der pensionierte Archäologe erneut Fedora und Peitsche greifen, um seinen ehemaligen Gegenspieler aufzuhalten – und bekommt dabei besondere Unterstützung.

Beginn der Veranstaltung, die eigentlich bereits in der Vorwoche stattfinden und aufgrund des Wetters aber auf den 18. August verschoben wurde, ist um 21 Uhr.

Der Eintritt beträgt 9,50 Euro an der Abendkasse bezahlt. Original Kino-Popcorn, Bratwurst und Getränke können vor Ort erworben werden. Sitzgelegenheiten und Decken sind selbst mitzubringen.

