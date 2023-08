Bad Sachsa: 30-Jährige auf offener Straße ausgeraubt

Bad Sachsa Zwei unbekannte Männer bestehlen am Mittwochmittag in Bad Sachsa eine Frau. Die Polizei sucht Zeugen, darunter eine ältere Dame.

In Bad Sachsa wurde am Mittwoch eine junge Frau zur Mittagszeit auf offener Straße ausgeraubt. Die zwei unbekannten Täter flüchteten anschließend mit Bargeld als Beute. Das meldet die Polizei.

Frau in Bad Sachsa am hellichten Tag ausgeraubt

Was war passiert? Die 30-Jährige aus dem Landkreis Nordhausen überquerte laut Polizei zwischen 12.40 und 12.45 Uhr den Fußgängerüberweg an der Ecke Jugendherbergsstraße/Ringstraße in Richtung eines nahegelegenen Drogeriemarktes, als sie plötzlich Stimmen hinter sich hörte.

Kurz darauf habe sich einer der Täter mutmaßlich von hinten angenähert, während der zweite Täter von vorne an das Opfer herantrat und nach dessen Handtasche griff. Aus der mitgeführten Handtasche wurde Bargeld geklaut. Von den Tätern und der Beute fehlt bislang jede Spur.

Die junge Frau erlitt durch den Überfall einen Schock und hat leichte Verletzungen davongetragen, so die Polizei weiter.

Täterbeschreibung aus dem Polizeibericht

Die Täter werden durch das Opfer wie folgt beschrieben: Zwei männliche Personen, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, sportliche Statur.

Der Mann, der sich der Frau von vorne näherte, soll dabei mutmaßlich braune Augen und kurze, stoppelige Haare gehabt sowie ein rotes T-Shirt ohne Aufdruck getragen haben.

Polizei sucht Zeugen

Ersten Ermittlungen zufolge soll sich in unmittelbarer Nähe zur Tat eine ältere Dame mit einem Rollator befunden haben.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, insbesondere die beschriebene ältere Dame mit Rollator, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 in Verbindung zu setzen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.