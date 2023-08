Digitales Rathaus: Der neue Weg zur Verwaltung in Walkenried

Einen Hund anmelden, ein Führungszeugnis beantragen, ein SEPA-Mandat erteilen oder aber auch das City-Mobil ausleihen – all dies und noch viel mehr können Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Walkenried ab sofort im Digitalen Rathaus der Gemeindeverwaltung vornehmen. Bisher mussten die Einwohnerinnen und Einwohner für die genannten und viele andere Verwaltungsleistungen direkt im Rathaus vorstellig werden - oder alternativ diese durch (hand)schriftliches Ausfüllen von Vordrucken, welche anschließend per Post oder E-Mail an die Gemeinde versandt wurden, übermitteln.

Onlinezugangsgesetz stellt Kommunen vor Herausforderung

Doch im Zuge des „Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen – Onlinezugangsgesetz (OZG)“, das bereits im Jahr 2017 in Kraft getreten ist, sind Bund und Bundesländer mit ihren etwa 11.000 Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Stichtag hierfür war eigentlich der 31. Dezember 2022. Doch in nahezu kaum einer Kommune ist dies so erfolgt. In Walkenried aber kann die Einwohnerschaft bereits in zahlreichen Bereichen eine Beantragung bequem über das Digitale Rathaus vornehmen.

Blick auf einige der Dienstleistungen, die im Digitalen Rathaus in Walkenried angeboten werden. Foto: Thorsten Berthold / FMN

„Dieses Angebot wird nach und nach um weitere Verwaltungsleistungen erweitert werden. Sollten Sie daher bei Ihrem ersten Besuch im Digitalen Rathaus nicht direkt fündig werden, haben Sie bitte Verständnis, dass sich das Portal stetig weiterentwickelt“, erklären die Verantwortlichen um Bürgermeister Lars Deiters.

Das digitale Rathaus ist eine Erweiterung der Service, kein Ersatz. Bürgermeister Lars Deiters zum Digitalen Rathaus

Ganz wichtig ist ihnen, Folgendes zu erklären: Alle die, die den persönlichen Kontakt der zeitlichen Flexibilität vorziehen, können weiterhin direkt im Rathaus der Einheitsgemeinde, Bahnhofstraße 17, in Walkenried ihre Angelegenheiten beantragen. „Das Digitale Rathaus ist eine Erweiterung der Service, kein Ersatz“, heißt es in der Pressemitteilung der Kommune. „Bürgerinnen und Bürger können bei der Gemeinde Walkenried online Anträge für viele Dienstleistungen stellen und so mit der Verwaltung kommunizieren – bequem von zu Hause aus oder unterwegs mit dem Smartphone“, zählen die Verantwortlichen Vorteile des Digitalen Rathauses auf.

Das digitale Rathaus bietet zudem nicht nur die Möglichkeit, Verwaltungsleistungen der Gemeinde Walkenried in Anspruch zu nehmen, sondern auch hilfreiche Links zu Seiten: BAföG digital, digitaler Service der Deutschen Rentenversicherung oder die Online-Wache der Polizei Niedersachsen sind hier zu erreichen

Digitale Rathäuse im Südharz Auch die anderen beiden Südharz-Kommunen Bad Sachsa und Bad Lauterberg arbeiten daran, ihr Angebot an Online-Dienstleistungen auszuweiten. Was bereits online ist, zeigt die Stadt Bad Sachsa in einer alphabetisch sortierten Liste. Die Stadt Bad Lauterberg im Harz ordnet die bereits online verfügbaren Services nach Themen wie Abfallentsorgung, Standesamt, Bürgerbüro und weiteren.

So wird das Digitale Rathaus in Walkenried genutzt: