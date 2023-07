Das ist los in Lauterberg, Sachsa, und Walkenried im August

Der Südharz zeigt sich auch im August als Hochburg für verschiedenste Veranstaltung: Egal ob Gäste, die ihre Sommerferien in den Städten Bad Lauterberg und Bad Sachsa, sowie der Gemeinde Walkenried verbringen, oder Einheimsiche aus den genannten Kommunen - sie alle können sich auf ein buntes Programm für Interessierte jeden Alters freuen.

Tipps in Bad Sachsa:

Das Jahr 2023 - es ist ein besonderes für die Stadt Bad Sachsa: Gemeinsam mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft (DFG) feiertn man das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Castelnau-de-Médoc. Nachdem eine Delegation aus der Uffestadt bereits in Frankreich war, findet vom 16. bis 23. August der Gegenbesuch in Bad Sachsa statt. Dazu findet am 17. August ein offizieller Empfang mit geladenen Gästen im Kursaal statt. Der eigentliche Höhepunkt der Festwoche wird am 19. August ab 12 Uhr stattfinden. Rund um das Rathaus wird es den ganzen ein butes Straßenfest mit Marktreiben und Livemusik geben. Zum Abschluss findet am 20. August im Vitalpark ein Frühschoppen und ab 15 Uhr ein Konzert statt.

Elegant speisen und Spaß haben – dies können Einheimische und Gäste bereits am Samstag, 5. August, in Bad Sachsa. Ab 17 Uhr findet erneut das „White Dinner“ unter freiem Himmel auf dem Damm des Schmelzteich statt. Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert keine Anmeldung und geschieht eigenverantwortlich. Zu einem White Dinner kommen alle Teilnehmer weiß gekleidet und bringen einen gefüllten Picknick- Korb, einen Tisch sowie eine weiße Tischdecke und weiße Dekoration selbst mit. Einige Bierzeltgarnituren sind vorhanden

Filmfreunde sollten sich den 12. August vormerken. Ab 21 Uhr wird es auf der Schmelzteichwiese in Bad Sachsa ein Freiluft-Kino-Event geben. In Kooperation mit der Kinowelt Herzberg zeigt die Tourist-Info Bad Sachsa den Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Ein Eintritt wird erhoben. Vor Ort gibt es Popcorn, Bratwurst und Getränke. Sitzgelegenheiten und Decken sind selbst mitzubringen.

Tipps in Walkenried:

Am Samstag, 5. August lädt der Harzklub Wieda unter dem Motto „Wieda leuchtet“ ab 19 Uhr zum Lichterfest auf den Grillplatz in Wieda ein. Ein DJ wird für die passende Musik sorgen und für die jüngeren Gäste wird eigens ein kleines Kinderprogramm geboten. Für das leibliche Wohl ist mit Leckerem vom Grill, Snacks und kühlen Getränken gesorgt.

DIe Saison 2023 der Schützenfeste im Altkreis Osterode - sie war lang. Beendet wird sie mit einem der größeren Volksfeste in der Region: Vom 11. bis 13. August feiert die Schützengesellschaft Walkenried ihr traditionelles Schützenfest. Am Freitag sind ab 14 Uhr die Buden und Fahrgeschäfte auf dem Festplatz auf dem Kupferberg geöffnet. Von 15 bis 18 Uhr finden ein Kinderfest dort statt. Um 20.30 Uhr beginnt der Fackelumzug durch den Klosterort. Der Samstag startet um 7 Uhr mit dem Zug des Erwesbäres durch den Ort. Nachmittags ab ca. 15 Uhr findet der große Festumzug statt. Am Sonntag findet ab 11.30 Uhr das Schützenfrühstück inklusive Proklamation der neuen Majestäten statt. Das komplette Programm ist auf der Homepage der Schützengesellschaft achzulesen.

Das Hoffest der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg am Gerätehaus an der Scharzfelder Straße ist ein Treffpunkt für die ganze Stadt. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

Tipps in Bad Lauterberg:

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg lädt für Samstag, 5. August, ab 17 Uhr zum Hoffest mit Hüpfburg, Kinderspielen und Schminken ein. Das Essen gibt es vom Grill, die Musik macht erst der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Barbis, später legt ein DJ zum Tanzen auf. Um 20 Uhr öffnet eine Cocktailbar. Die Veranstaltung findet in der Scharzfelder Straße 17a statt.

Die Schützengesellschaft Bad Lauterberg lädt zum Sommerfest vom 18. bis zum 20. August ein. Das Fest soll am Freitag um 17.30 Uhr mit dem Festbieranstich beginnen. Anschließend folgt ein Biergartenfest mit DJ. Am Samstag findet ab 13.30 Uhr die Totenehrung an der Andreaskirche statt. Von 14.30 bis 16.30 Uhr sorgen der Harzklub und Heiko Wiedemann für musikalische Unterhaltung beim Kuchenbuffet im Schützenhaus an der Augenquelle. Ab 19.30 Uhr treten die Band Texas Roads und ein Andrea-Berg-Double auf. Der Eintritt kostet 10 Euro, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Beim Schützenfrühstück für jedermann am Sonntag ab 11 Uhr spielen die Barbiser Straßenmusikanten. Nach einem Gottesdienst erfolgt die Proklamation der Vereinskönige. Von 15 bis 17 Uhr bietet der SoVD ein Kuchenbuffet an mit Musik vom Harzwaldecho. Anschließend findet die Proklamation der Majestäten statt.

Schützenumzug 2022 in Bad Lauterberg. Foto: Katharina Franz / HK

