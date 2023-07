Ferienprogramm des Klosters Walkenried lädt ins Mittelalter

Ferienspaß statt Langeweile können Kinder und Jugendliche im August bei Aktionen im Kloster und im Welterbezentrum Walkenried erleben. Unter dem Motto „eintauchen ins Mittelalter“ gibt es eine Schreibwerkstatt, eine Reise durch die Spielzeuggeschichte und eine Quiz-Rallye.

Die Ferienpassaktion des Zisterzienser-Museums Kloster Walkenried am Donnerstag, dem 3. August, von 15.15 bis 16.45 Uhr gibt Einblick in eine mittelalterliche Schreibwerkstatt.

Eine Ferienpassaktion lädt in die mittelalterliche Schreibwerkstatt. Foto: Stefan Sobotta / ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried

Bücher waren im Mittelalter kostbare Schätze und alles wurde mit der Hand geschrieben und kunstvoll geschmückt. Bei der Schreibwerkstatt können Kinder ab sechs Jahren die Lebens- und Arbeitsräume der Mönche erkunden und das Schreiben mit der Gänsefeder ausprobieren sowie eigene Texte mit farbenprächtigen Initialen verzieren.

Für das Programm „Mittelalterliche Schreibwerkstatt“ sind Anmeldungen bis zum 1. August erforderlich unter info@kloster-walkenried.de oder Telefon 05525/9599064. Für die Materialkosten sind 3 Euro pro Kind zu entrichten.

Am Donnerstag, dem 10. August, entdecken Kinder von 10 bis 12 Uhr, wie früher im Mittelalter und in der Neuzeit gespielt wurde. Bei der gemeinsamen Ferienpassaktion mit dem Landschaftsverband Südniedersachsen erfahren die Kinder, wozu eine Schweineblase oder Ton verwendet wurden. Viele haben bestimmt schon einmal von Steckenpferd, Murmeln, Kirschkernen und einer Rundmühle gehört – aber was sind Astragalknochen? Bei dieser spannenden Reise durch die Spielzeuggeschichte können Kinder alte Spiele selbst ausprobieren.

Eine Anmeldung für „Kinderspiele früher und heute“ ist bis zum 8. August bei der Museumskasse unter info@kloster-walkenried.de oder 05525/9599064 möglich.

Quiz im Welterbezentrum läuft ab sofort

Für ältere Kinder und Jugendlich steht im benachbarten Welterbe-Infozentrum ebenfalls ein Angebot für die Sommerferien zur Verfügung: Es liegen Quiz-Bögen für die Rallye im Welterbe-Infozentrum aus und kleine Gäste können sich bei teils kniffligen Fragen auf die Suche durch das Welterbe begeben.

Kinder können ab sofort mit der ganzen Familie die neue Rallye im Welterbe-Infozentrum Walkenried ausprobieren. Foto: Stiftung Welterbe im Harz / Kloster Walkenried

Wer alle Fragen richtig beantwortet, erhält am Ende einen Lösungssatz. Bei der Angabe des richtigen Lösungssatzes an der Museumskasse des Zisterzienser-Museums Kloster Walkenried erhalten Kinder und Jugendliche eine kleine Belohnung – allerdings nur solange der Vorrat reicht. Die Rallye wird bis zum Ende der Sommerferien angeboten.

Info und Anmeldungen: Zisterzienser-Museum Kloster Walkenried, Steinweg 4a, Walkenried, Besucherservice, Telefon 05525/9599064, E-Mai: info@kloster-walkenried.de