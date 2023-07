eCar-Sharing: Neuer Standort in Bad Sachsa

Das Fahrzeug am neuen Standort in Bad Sachsa.

Wie die Stadtwerke Bad Sachsa als Betreiber des eCar-Sharing-Standortes in Bad Sachsa jetzt mitteilen, hat das Fahrzeug ab sofort in der Marktstraße 47 (vor der Polizeiwache) in Bad Sachsa einen neuen Standort gefunden. „Wir hatten bereits im Mai mit dem Bauamtsleiter Gerhard Grundei einen neuen möglichen Standort ausgekundschaftet. Der Standort in der oberen Marktstraße war nur für eine Übergangszeit geplant, bis dieser neue Standort eingerichtet werden konnte“, so der Technische Leiter der Stadtwerke, Stefan Joedicke.

Es hat aus verschiedenen Gründen ein wenig Vorlaufzeit gebraucht, jetzt ist man aber mit dem Ergebnis zufrieden. Somit wird an der Ladesäule in der oberen Marktstraße auch wieder der zweite Ladeplatz freigegeben, was sicher zu einem höheren Komfort bei den Kunden und Gästen führen wird. Wobei die neue Ladeeinrichtung vor der Polizeiwache ausschließlich dem Car-Sharing vorbehalten ist. Eine Ladung nur mit diesem Fahrzeug möglich ist.