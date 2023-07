Rauch im Wald bei Wieda gemeldet: Feuerwehren rücken aus

Fahrzeuge der Feuerwehren der Gemeinde Walkenried warten an der Ortsdurchfahrt in Wieda. Rauch im Wald wurde gemeldet, die Eiunsatzkräfte überprüfen die Lage.

Blaulicht Rauch in Wieda gemeldet: Feuerwehren rücken aus

Rauch im Wald bei WIeda - dies wurde der EInsatzleitstelle in Göttingen am Abend des 17. Juli gemeldet. Zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehren aus dem Gemeindegebiet rückten daher kurz nach 21 Uhr aus, bezogen Posten auf dem Käseberg oder an der Ortsdurchfahrt, um die Angaben zu überprüfen. Gegen 21.45 Uhr konnten einige Fahrzeuge wieder abrücken. Sollte es neue Erkenntnisse geben, wird der Artikel aktualisiert.