Am Ehrenmal wird stets ein Kranz niederlegt und Salut geschossen zum Auftakt des Schützenfestes in Bad Sachsa.

Schützenfest im Harz Schützenfest in Bad Sachsa: So wird gefeiert

„Freut Euch, es ist Schützenfest“ – dies ist stets der erste Satz von Schützenmeister Lutz Hasselkus, wenn er die Mitglieder der Schützengesellschaft Bad Sachsa beim ersten Antreten zum Auftakt des Volksfestes begrüßt. An diesem Freitag, 14. Juli, ist es wieder so weit. Mit Einwohnern und Gästen wollen die Mitglieder der Schützengesellschaft bis zum 16. Juli feiern. Im Gespräch erläutert Hasselkus, welchen Spagat der Verein dabei geht, um alte Gäste zu halten und neue zu gewinnen, aber auch welche Neuerungen es gibt. Und er beantwortet natürlich auch eine Frage, die die Menschen in der Uffestadt seit dem vergangenen Jahr haben: Träger der Schützenmeister wieder Kilt?

Bildergalerie: Schützenfest in Bad Sachsa Bildergalerie: Schützenfest in Bad Sachsa Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird in Bad Sachsa wieder das traditionelle Schützen- und Volksfest gefeiert. Foto: Thorsten Berthold / HK

Die wichtigste Frage zuerst: Wird der Kilt wieder zum Festumzug getragen - oder war das nur etwas für den König Lutz Hasselkus?

Lacht: Nein, solange ich im Verein bin werde ich immer beim großen Festumzug einen Kilt tragen, das ist meine neue Tradition.

Nun aber zum Volksfest selbst. Drei Tage feiern, das klingt eigentlich ganz einfach - vor allem, da man sicher Routine hat. Doch wie viel Arbeit macht ein Schützenfest?

Eine schwere Frage, aber ich denke, es sind mindestens 1.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit, die im Vorfeld jedes Jahr für ein Schützenfest geleistet werden müssen. Angefangen bei den Gesprächen mit den Schaustellern, dem Festwirt, den Behörden, dazu das Einholen von verschiedenen Genehmigungen. Es müssen Quartiere gesucht werden. Da kommen schnell jede Menge Stunden zusammen, die der normale Besucher natürlich nicht sieht.

Die Saison der Schützen- und Volksfest läuft schon lange. Warum genau sollten Einwohner, wie auch Gäste zum Volksfest in das Ostertal kommen?

Ohne arrogant klingen zu wollen: Wir in Bad Sachsa bieten im Umkreis das mit Abstand abwechslungsreichste Programm an. Wir haben besondere Aktionen wie eben den Zapfenstreich oder unsere Böllerschützen, können aber ebenso dank der guten Verbindungen zu den Schaustellern wieder einen gut bestückten Festplatz anbieten, vermutlich auch wieder mit zwei Großfahrgeschäften. Aber nicht nur das: Wir bieten auch jeden Tag Livemusik an. Der gute Mix macht es am Ende - und den haben wir am Ende wieder geschaffen für Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Bleibt bei all dem Feiern auch genug Zeit für die Pflege der Tradition? Schützengesellschaften und -vereinen sind diese bis heute besonders wichtig.

Es ist jedes Jahr aufs neue ein Spagat. Natürlich steht das Rahmenprogramm fest mit unseren Traditionen, sei es mit dem Zapfenstreich, dem Festumzug, den Salutschüssen der Böllerschützen. Aber es ist wichtig, auch normalen Gästen etwas anzubieten. Gerade darauf haben wir auch mit der Unterstützung unseres neuen Festwirtes wirklich etwas geschaffen. Drei Tage jeden Abend Livemusik in den Festhallen - und das ohne Eintritt. Ich denke, dass kann sich sehen lassen.

Freier Eintritt ist zweifelsohne gut. Aber ein Besuch eines Schützenfestes kann heute auch schnell ins Geld gehen.

Das ist richtig, wobei wir bewusst versucht haben in Kooperation mit Festwirt und Schaustellern dem entgegenzuwirken. Unsere Preise sind immer noch moderat, sodass eigentlich jeder sich es leisten können sollte, auf dem Festplatz vorbeizuschauen.

Vor allem der Getränkepreis ist jedes Jahr ein Thema. Wie sieht es 2023 damit aus?

Auch hier, denke ich, sind wir fair. Das Bier kostet je 0,3 Liter 3 Euro, Wasser 2 Euro und Softdrinks wie Cola 2,50 Euro. Wir versuchen auch hier dafür zu sorgen, dass das Schützenfest auch ein Volksfest bleibt.

Zu guter Letzt: Was wünscht sich der Schützenmeister Lutz Hasselkus für das Fest 2023?

Da gibt es vor allem zwei Punkte. Zum einen wäre es natürlich schön, wenn viele Leute zum Festplatz kommen, um mit uns und den Schaustellern Spaß zu haben und das Fest zu einem wahren Volksfest werden zu lassen. Zum anderen würde ich mir wirklich wünschen, dass die Menschen auch die Umzüge wahrnehmen. Es ist einfach schöner an Menschen, die sich freuen vorbeizumarschieren. Ich denke, dass kann jeder verstehen.