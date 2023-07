Waldbrand im Südharz: Bilder vom Einsatz des THW

Ehrenamtliche Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk (THW) unterstützten die Löscharbeiten am Ravensberg. Wasserversorgung lautete der Auftrag an die Helferinnen und Helfer aus den THW-Ortsverbänden Clausthal-Zellerfeld, Northeim, Einbeck und Hann.Münden. Das THW Bad Lauterberg leuchtete großflächig in der Nacht aus und der THW-Ortsverband Göttingen sorgte mit der Log-VG für die Kraftstoffversorgung. Allein beim Wasser wurden ca. 380.000 Liter zur Brandbekämpfung geliefert.