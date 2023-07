Grundschule im Harz So arbeitet Obt- und Gemüsehändler Thorsten Köthe in Bad Sachsa

Gesunde Ernährung hat an der Grundschule Bad Sachsa einen hohen Stellenwert. Und um mehr über Obst und Gemüse zu erfahren, nahmen die Kinder der Snack-AG des zweiten Jahrgangs der Grundschule einen besonderen Vor-Ort-Termin wahr: Es ging zu einer Institution in Bad Sachsa – dem Obst-, Gemüse- und Lebensmittelhandel Köthe in der Marktstraße. Inhaber Thorsten Köthe und seine Frau empfingen die Gruppe und zugleich wurden erste Informationen gegeben. Die Kinder durften Spannendes über das Obst und Gemüse nicht nur aus aller Welt, sondern auch hier aus der Region erfahren.

Gemüse aus Tettenborn wird verkauft

So staunten die Grundschüler, als sie hörten, dass Paprika, Tomate, Gurke und Zucchini hier in Tettenborn angebaut und im Geschäft von Köthes verkauft werden. Aber auch die Kiwi aus Neuseeland wird in dem Geschäft Uffestadt angeboten, dass im Jahr 1920 vom Urgroßvater des jetzigen Inhabers eröffnet wurde – und sich bis heute in Familienbesitz befindet. „Damals wurde die Ware noch in Goldmünzen bezahlt“, heute mit dem Euro, erklärte Thorsten Köthe.

Auch einen Einblick in die tägliche Arbeit in einem Lebensmittelhandel erhielten die Grundschülerinnen und -schüler. Jeder durfte einmal selbst ausprobieren, was beispielsweise eine Tomate oder eine Banane wiegt. Die Kinder fragten auch interessiert nach dem Tagesablauf und stellten fest, dass dieser lang und anstrengend ist. Morgens um 3 Uhr beginnt der Tag, dann wird die frische Ware abgeholt. Pünktlich um 7 Uhr wird eingeräumt und 7.15 Uhr öffnen die Türen des Geschäftes für die Kundschaft, die sich erst um 18 Uhr wieder schließen.

Frisch gestärkt für die Hausaufgaben

Zum Abschluss des ereignisreichen Tages wurde natürlich noch frisches Obst gekauft und von Thorsten Köthe gab es noch für jedes Kind eine „Snack-Gurke“ dazu. Zurück in der Grundschule, gab es dann das frische Obst zur Stärkung, so dass die Schülerinnen und Schüler voller Energie in die Bearbeitung der Hausaufgaben starten konnten.