Motto und Ziel: „Oberschule Bad Sachsa goes green“

„Oberschule Bad Sachsa goes green“ - unter diesem zukunftsweisenden Motto lud die Oberschule Bad Sachsa ihre Gäste ein, um gemeinsam das Schuljahr beim Sommerfest ausklingen zu lassen. Die Pausenhalle füllte sich schnell. Die zahlreich erschienenen Gäste ließen den Regen draußen vor der Tür und freuten sich auf das traditionelle Schulfest.

Schulband gründet sich neu

Der Schulchor eröffnete das Sommerfest und mit rockigen Klängen trat die Schulband auf. Diese gründete sich erst kürzlich in der Projektwoche unter der Leitung von Frau Abend. Sie zog während der Veranstaltung immer wieder das Publikum an, aber auch die Tanzgruppe, die Anja Wachsmann während des gesamten Schuljahres anleitete, sorgte mit ihren mehreren Auftritten für gute Stimmung in der Pausenhalle.

Das Sommerfest stand am Ende einer für alle Schülerinnen und Schüler sehr abwechslungsreichen Projektwoche, in der man sich ökologisch, kulinarisch, sportlich, musikalisch, kreativ oder handwerklich dem diesjährigen Thema näherte und vielfältige Ideen umsetzte. Alle Gäste konnten in der Pausenhalle an den Präsentationsständen sowie in einigen Klassenräumen die Ergebnisse bestaunen. Sogar ein Kinoraum lud ein. Man zeigte einen von den Schülerinnen und Schülern gedrehten Film zum Thema „OBS - goes green“.

Spaß bei Mitmachangeboten

Zusätzlich fanden vielfältige Mitmachangebote statt und traditionell war für das leibliche Wohl gesorgt. Dank der vielen fleißigen Helfer, aber auch der Unterstützung des Fördervereins, der Elternschaft sowie dem großen Engagement der Lehrerschaft freute man sich über ein gelungenes Sommerfest 2023 an der Oberschule Bad Sachsa.