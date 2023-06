Wiedaer Schützen laden Einwohner & Gäste zum Volksfest ein

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wieder Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie feiern die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wieder Schützengesellschaft wieder ihr Volksfest. Foto: Thorsten Berthold

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Schützengesellschaft Wieda feiert ihr Volksfest Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie feiert die Wiedaer Schützengesellschaft wider ihr traditionelles Volksfest. Foto: Thorsten Berthold / HK

Der Zeitpunkt steht: Samstag, 1. Juli, 16 Uhr: Zu dieser Zeit wird die letzte Scheibe für das Königsschießen bei der Wiedaer Schützengesellschaft ausgegeben. Dann heißt es „rien ne va plus“ (nichts geht mehr), weitere Schüsse auf das Königslos können dann nicht mehr abgegeben werden. Wer genau die Würdenträger des Jahres 2022, darunter Königin Regina Ehrhardt und König Thorsten Frenzel von der I. Kompanie ablösen wird, bleibt dann aber bis zur Proklamation etwa anderthalb Stunden später ein wohl gehütetes Geheimnis. Kein Geheimnis hingegen ist, dass sich die Mitglieder der Wiedaer Schützengesellschaft darauf freuen, vom 30. Juni bis 2. Juli gemeinsam mit Einwohnern und Gästen wieder ihr Volksfest im Südharz feiern zu können. Das allerdings erneut mit leicht geänderten Rahmenbedingungen. Das große Festzelt beispielsweise wird auf dem Grillplatz aufgebaut. „Es ist zwar insgesamt alles etwas kleiner, aber wir sind sicher, dass auch so ein schönes Schützenfest gefeiert wird“, ist sich der Vorsitzende der Schützengesellschaft, Klaus-Günter Lamm, im Gespräch mit unserer Zeitung sicher.

Birken verteilt, Fahnen wehen - die Vorbereitungen sind abgeschlossen

Die notwendigen Vorbereitungen sind getroffen: Allein im Ort selbst haben die Mitglieder die Flyer mit dem Programm an die Haushalte verteilt. Gleiches gilt auch wieder für die Birken zum Schmücken der Häuser, die noch vertellt werden oder aber die blau-gelben Fahnen, die über den Straßen angebracht werden und signalisieren: In Wieda ist wieder Schützenfest. „Wir hoffen, dass die Bevölkerung wieder ihre Häuser schmückt und natürlich auch an unserem Programm teilnimmt“, so der Vorsitzende. Denn es handele sich um ein Schützen- und Volksfest, bei dem auch die Pflege der Dorfgemeinschaft bzw. des Miteinanders im Fokus stehe.

Der offizielle Auftakt erfolgt am 30. Juni mit dem Fassanstich und dem ersten Bier im Festzelt, anschließend geht es zum Fahnen putzen in das Schützenhaus für die Mitglieder. Zum Abschluss findet ab 21 Uhr die Disco mit DJ im Zelt statt.

Das Team vom Kinderfest hat sich wirklich Mühe gegeben und ein schönes Programm vorbereitet Klaus-Günter Lamm, Vorsitzender der Schützengesellschaft

Nach einer vermutlich kurzen Nacht geht es für Schützen, Einwohner und Gäste am heutigen Samstagmorgen aber bereits weiter. Ab 8 Uhr werden „Schützenliesel“ und viele andere Klassiker erklingen, es werden die beliebten Ständchen gespielt.

Der Nachmittag gehört dann den Kindern: Erst setzt sich um 14 Uhr am Rathaus der Umzug Richtung Festplatz am Kurhaus in Bewegung und dort angekommen findet das Kinderfest (ca. 15 Uhr) statt, während parallel der Harzklub zum Kaffeetrinken für Senioren einlädt. Vor allem hier hofft der Vorstand auch eine gute Beteiligung von Kindern und deren Eltern. „Das Team vom Kinderfest hat sich wirklich Mühe gegeben und ein schönes Programm vorbereitet.“ Doch die Zeichen stehen gut, denn die Kinder- und Jugendarbeit funktioniert gut. Nicht umsonst habe man ein zweites Lichtpunktgewehr angeschafft, damit mehr Kinder dem Schießsport nachgehen können. Auch die Lage des Festplatzes findet Klaus-Günter Lamm gut. „Wir haben schließlich direkt am Grillplatz auch den schönen großen Kinderspielplatz.“

Höhepunkt des Festes: Die Proklamation der neuen Majestäten

Ab 17.30 Uhr wird dann die Frage klärt, wer die neuen Majestäten der Schützengesellschaft sind – inklusive des traditionellen Abschreitens der Front und dem Gang in den „Saupark“. Aber auch die Pokalgewinner und Sieger des Preisschießens, der III. Kompanie werden geehrt. Mit Musik und Tanz ab 20 Uhr findet der zweite Tag im Festzelt sein Ende.

Der abschließende Sonntag, 2. Juli, beginnt besinnlich mit der Andacht ab 10 Uhr. Anschließend wird beim traditionellen Schützenfrühstück bei Blasmusik gemeinsam gevespert, und im Anschluss Ehrungen vorgenommen. Ab 13 Uhr reisen die Teilnehmer für den großen Festumzug in der Waldstraße an. Gegen 14 Uhr setzt sich die Karawane, zu der die Schützengesellschaft einige örtliche Vereine sowie Abordnungen befreundeter Schützenvereine erwartet, dann in Bewegung. Für die passende Musik zum Marschieren sorgen der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Schwiegershausen, der Fanfaren- und Musikzug Wolfshagen sowie der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried.

Konzert auf dem Festplatz

Auf dem Festplatz angekommen bieten die teilnehmenden Spielleute ein Platzkonzert, wo auch bis in den Abend hinein weiter gefeiert wird. Mit den Ehrentänzen, die gegen 21 Uhr beginnen werden, klingt das Fest am späten Abend langsam aus.