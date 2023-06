Von Bad Sachsa aus psychisch Kranken in Bosnien helfen

Die Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa (IF), gemeinnütziger Verein, führt derzeit ein Projekt in Modrica in Bosnien und Herzegowina zur Verbesserung der ambulanten Versorgung von psychisch Kranken durch. Das Projekt wird gefördert von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), diese wiederum wird finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Darüber informieren die Verantwortlichen der IF um die Vorsitzende Dr. Karin Hesse-Lehmann.

„Wir haben weiterhin das Ziel, die ambulante Versorgung psychisch Kranker in Bosnien zu verbessern“, erklärt die Vorsitzende, wie auch ihre weiteren Mitstreiter Professor Philip Heiser, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Südharz-Krankenhaus in Nordhausen; Milanka Scholz, Übersetzerin für Serbokroatisch; Marc Schwarz, Werkstattleiter einer Behinderteneinrichtung in Nordhausen, sowie Dr. Sabine Radtke, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Bad Sachsa.

Ambulante Hilfe soll längere stationäre Aufenthalte vermeiden

Die Umsetzung des Projekts wird erarbeitet durch einen regelmäßigen gemeinsamen Austausch, da sich die Situation in Bosnien zur deutschen unterscheide, heißt es dazu vonseiten der Initiative. Das bosnische Team besteht aus zwei Fachärzten für Psychiatrie, einer Sozialarbeiterin und einem Verwaltungsmitarbeiter – alle arbeiten in der Klinik für chronisch psychisch Kranke in Modrica/Bosnien. Patienten aus dem gesamten Land werden in diesem Krankenhaus behandelt.

Die Zusammenarbeit soll dabei dafür sorgen, dass die Erkrankten ambulant behandelt werden, um langer stationärer Behandlung entgegenzuwirken. „Ambulante Behandlung ermöglicht die Erhaltung und Förderung von Selbständigkeit – wie es etwa in Deutschland umgesetzt wird. Die Kranken bekommen ambulante Hilfen, außerdem wird ein ambulant betreutes Wohnen ermöglicht, damit die Betroffenen auch ihre Alltagsanforderungen bewältigen können und die Familien entlastet werden“, heißt es weiter in einer Mitteilung der Initiative.

Angehörige sollen in der Klinik übernachten können

Die bosnischen Teammitglieder möchten Familienangehörige in die Klinik einladen, um auch ihnen fachlich beratend zur Seite stehen zu können - insbesondere vor der Entlassung des Patienten. Dafür soll ein Raum eingerichtet werden, damit auch für die Angehörigen der weiter entfernt lebenden Patienten eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden kann.

„Familienangehörige sind weiterhin sehr belastet durch chronisch Kranke. Es gibt keine Pflegedienste oder andere ambulante Hilfen, lediglich ehrenamtliches Engagement – das reicht jedoch bei weitem nicht aus. Auch ist ärztliche Behandlung und die Verordnung von Medikamenten allein nicht umfassend genug, da die Alltagskompetenz der Betroffenen durch die Krankheit und durch den oft sehr langen Klinikaufenthalt erheblich beeinträchtigt ist“, beschreiben die Verantwortlichen die Situation.

Vor dem Krieg in Bosnien sei die Eingliederung von psychisch Kranken deutlich besser gewesen – etwa wurden ihnen geschützte Arbeitsbedingungen in Fabriken geboten. Diese seien mittlerweile aber geschlossen. „Wie jeder Krieg hat auch dieser noch immer wirtschaftliche und psychische Auswirkungen – zumal dort keine finanzielle Unterstützung gegeben ist.“

Die Einrichtung eines Raumes für eine Selbsthilfegruppe und für Angehörigengespräche werde unterstützt, um das Vertrauen der Patienten in ihre eigenen Fähigkeiten zu bestärken und die Angehörigen über die Krankheit und ihre Auswirkungen in ausführlichen Gesprächen informieren zu können.

Psychische Probleme bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu

Die IF weist auch auf ein weiteres Problem hin: Bisher gibt es nahezu keine Behandlungsmöglichkeiten für psychisch kranke Kinder und Jugendliche – in Bosnien selbst ist die Facharztausbildung gar nicht möglich, nur im benachbarten Serbien. „Auch in Bosnien gibt es zunehmend psychische Krankheiten bereits bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere durch Drogenprobleme und Gewalt – wie auch in Deutschland. Dort droht verstärkt Radikalisierung, da die Bevölkerungsanteile seit dem Krieg noch immer Spannungen miteinander haben: die Serbische Republik, die bosnische Föderation und die kroatische Minderheit sind in der Regierung getrennt vertreten. Die Einrichtung von Kinder- und Jugendpsychiatrien sowohl ambulant durch die Beratung in Schulen und Ambulanzen als auch stationär ist dringend erforderlich, auch zur Erhaltung des Friedens.“

Professor Heiser habe sich deshalb bereit erklärt, fachliche Beratung für Ärzte, Sozialarbeiter, Beratungslehrer und andere involvierte Berufsgruppen vor Ort anzubieten. Doch es bedürfe auch entsprechender Räume für die Therapie, weshalb die IF um Spenden bittet.