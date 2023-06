Schützenverein Tettenborn lädt zum Schützenfest ein

Tettenborn Am Wochenende 24. und 25. Juni wird das beliebte Volksfest im Südharz gefeiert. Dieser Ablauf ist vorgesehen.

Am 24. und 25. Juni wird zum alljährlichen Schützenfest auf dem Schützenplatz in Tettenborn eingeladen. Über diese beiden Tage freuen sich die Vereinsmitglieder des Schützenvereins Tettenborn, um mit den Einwohnern aus der Kolonie, denen aus dem Dorf und den Gästen feiern zu können.

Ständchen am Morgen leiten das Volksfest ein

Es beginnt am Samstag, 24. Juni, um 9 Uhr mit dem Ständchen bringen durch die Schützenjugend. Der Nachmittag ab 14.30 Uhr ist dann für die Senioren vorgesehen und dem Kinderfest mit dem Kinderkönigsschießen. Am Abend ab 19.30 Uhr spielt die Musik zum Tanz auf.

Die Vereine stellen sich für den Festumzug auf. Foto: Verein

Der Sonntag, 25. Juni, beginnt um 10.30 Uhr mit dem traditionellen Festzelt-Gottesdienst. Im Anschluss gibt es Ansprachen und die Vereinsehrungen werden ausgegeben.

Höhepunkt des Festes: Die Proklamation der neuen Majestäten

Ab 11.30 Uhr können sich die Schützen der umliegenden Gemeinden und die eigenen Mitglieder beim Schützenfrühstücksmenü stärken. Nach dem Essen wird für die Nichtvereinsmitglieder der Volkskönig ausgeschossen, im Anschluss findet die Proklamation der neuen Königsmajestäten, welche, in Tettenborn bereits immer am vorherigen Sonntag, am 18. Juni, ausgeschossen werden, sowie die der übrigen Majestäten statt.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Walkenried sorgt für Musik. Foto: Verein

Im Anschluss ab 14 Uhr setzten sich die Schützenvereine, sowie die weiteren Dorfvereine und Musikkapellen von der Neuhofer Straße in Bewegung, um durch den Ort zu ziehen, um allen Einwohnern zu zeigen, dass heute der Haupttag des Schützenfestes ist. Nach der Dorfrunde geben die Musikkapellen nochmals ihr Bestes und spielen zum Platzkonzert auf.

Zum Sonntagabend klingt das Fest nach zwei Tagen gemütlich aus.