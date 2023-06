Walkenrieder Kreuzgangkonzerte 2023: Das steht im Programm

Die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte kündigen für Freitag, 23. Juni, ein meisterhaftes Cross-over-Konzert mit der Band Uwaga! an. Ab 20 Uhr wollen die vier Musiker ihr Publikum mit Tanzmusik aller Art und Zeiten verführen.

Uwaga! - das sind ein virtuoser klassischer Violinist mit Vorliebe für osteuropäische Musik, ein Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung, ein meisterhaft improvisierender Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut und ein Bassist, der sich in Symphonieorchestern ebenso zu Hause fühlt, wie in Jazzcombos oder Funkbands - also vier Musiker, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, wie die Band sich selbst auf ihrer Internetseite vorstellt. Die Bandmitglieder stürzten sich 2007 in das Abenteuer, gemeinsam zu musizieren. Die Presse fasste das so zusammen: „Vier Rocker machen Kammermusik“.

Über die Jahre gemeinsamen Musizierens entstand ein sehr eigener Sound irgendwo zwischen Klassik, Jazz, Balkan- und Popmusik. Uwaga! feilt seit mittlerweile zehn Jahren mit ungebremstem Eifer weiter an der gemeinsamen Vision: eine Musik ohne Grenzen, die glücklich macht, die auf direktem Wege zu Herzen und in die Beine geht. Im neuen Programm gehen Ballett-Suite und Punkrock eine unerwartete Symbiose ein. Den unbändigen Spielspaß können sich die Musiker mühelos erhalten: In einer Musikwelt ohne Grenzen wird es glücklicherweise nie langweilig. Dabei sollen die bewundernswerte Virtuosität, lockere Anmoderationen und theatertaugliche Mini-Inszenierungen dramatischer Stellen das Publikum mitreißen.

Weitere Informationen und Ticketshop gibt es im Internet unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de.

Ausblick

Mit dem Violinkonzert von Ludwig van Beethoven und der Symphonie Nr. 40 in g-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart will das Göttinger Symphonieorchester unter der Leitung von Johanna Malangré am Samstag, 8. Juli, die Herzen der Klassikfreunde höherschlagen lassen. Als Solist wird Tassilo Probst aus München dabei sein.

Mitte Juli stehen drei Open-Air-Konzerte auf dem Spielplan. Am Dienstag, 18. Juli, kommen The King’s Singers, ein A-Capella-Ensemble aus London, nach Walkenried. Mit ihrem Programm „Songbirds“ erweisen sie sowohl Schubert und Ravel, Fleetwood Mac und Queen als auch aktuellen Singer-Songwritern ihren Respekt. Am Folgetag, Mittwoch, 19. Juli, gastiert Axel Prahl, der das Inselorchester zur Verstärkung mitbringt, mit eigenen Songs. „Mehr“ heißt sein aktuelles Programm. Das Konzert ist bereits ausverkauft. German Brass, ein ausgezeichnetes Blechbläserensemble, bilden den Abschluss des Sommerprogramms am Freitag, 21. Juli.

