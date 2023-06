Bad Sachsa Das Schmelzteichdammfest in Bad Sachsa findet am Samstag zum zweiten Mal statt. Was der Verein Wir für den Südharz plant.

Tretbootregatta in Bad Sachsa: Auch in diesem Jahr fahren die Boote beim Schmelzteichdammfest wieder um die Wette.

Wir für den Südharz Schmelzteich in Bad Sachsa: Am Samstag ist Dammfest

Das Schmelzteichdammfest in Bad Sachsa geht in die zweite Runde. Nachdem das Fest rund um den Schmelzteich an der Bismarckstraße im vergangenen Juli seine Premiere gefeiert hatte, soll es am Samstag, 24. Juni, wieder stattfinden. Von 13 bis 23 Uhr gibt es Programm auf zwei Bühnen, Essen und Getränke an zahlreichen Ständen auf dem Schmelzteichdamm und der Schmelzteichwiese und Angebote für Kinder.

Ein Gottesdienst ab 13 Uhr auf der Schmelzteichwiese eröffnet das Fest. Ein weiteres Highlight ist die Schmelzteichregatta, die um 16 Uhr am Bootshaus beginnt. Dabei handelt es sich um eine Tretbootregatta, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Voraussichtlich 16 Teams mit je zwei Personen treten gegeneinander an. Zunächst startet man im Viererfeld - die zwei schnellsten Boote kommen eine Runde weiter. Im Finale kämpfen also die besten Teams um den Sieg. Zu gewinnen gibt es eine Ballonfahrt für zwei Personen.

Tretbootregatta auf dem Schmelzteich in Bad Sachsa

Anmeldungen zur Schmelzteichregatta sind im Internet unter regatta.wfds.de möglich. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens zwölf Jahre alt sein und einen Freischwimmer beziehungsweise das Schwimmabzeichen Bronze haben. Das Startgeld beträgt mindestens 15 Euro. Wer möchte, kann mehr überweisen. Denn das Geld kommt dem Verein Wir für den Südharz zugute, der davon die Veranstaltung finanziert.

Das Ziel des Schmelzteichdammfests ist in diesem Jahr die Finanzierung einer Seebühne am Bootshaus. Im vergangenen Jahr wurden von den Einnahmen zwei Tretboote und ein Teil der Winterdekoration finanziert. Der Verein Wir für den Südharz wird bei der Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltung durch das Hotel Romantischer Winkel (Rowi), GLC, Bad Sachsa Information und DG Lighthing unterstützt.

Vereinsangebote auf der Schmelzteichwiese

Während auf dem Schmelzteichdamm das Motto „Essen, genießen und feiern“ von 14 bis 23 Uhr herrschen soll, ist auf der Schmelzteichwiese von 13 bis 18 Uhr eher Spiel und Spaß angesagt. Dort stellen Vereine Angebote zum Mitmachen. Man kann zum Beispiel Tennis spielen, Klettern und es gibt eine Hüpfburg.

Außerdem gibt es eine Tombola mit 300 bis 400 Preisen im Wert von rund 2.000 Euro. Als Hauptpreis gibt es eine Fahrt mit dem Heißluftballon für zwei Personen.

Das Bühnenprogramm auf der Schmelzteichwiese

Uhrzeit Act 13 Uhr Festeröffnung 13.30 Uhr Gottesdienst mit Bläserchor 14 Uhr Bläserklasse (Pädagogium) 14.45 Uhr Harzer Folklore (Harzklub) 15.30 Uhr Kickbox Kids (Fighthouse Bad Sachsa) 16.30 Uhr Ukrainische Gemeinschaft

Das Bühnenpropramm auf dem Schmelzteichdamm