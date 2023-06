Im Südharz: Stromleitungen werden erneuert und Wege gesperrt

Walkenried Ab dem 26. Juni sollen in Walkenried Bauarbeiten seitens der Harz Energie beginnen. So sehen die zeitlichen Planungen und Bauabschnitte aus.

Die Versorgung mit Strom – sie wird immer wichtiger. Die Harz Energie Netz GmbH erneuert ab dem 26. Juni in Südharz über einen längeren Zeitraum Stromleitungen. Anwohnerinnen und Anwohner in Walkenried wurden zwar vorab in einem Brief seitens des Unternehmens informierte, dennoch herrschte etwas Unsicherheit in der Bevölkerung, wie die Arbeiten vorgehen und auch über die Bauzeit. Im Schreiben ist von fünf Monaten die Rede.

Arbeiten in Walkenried sind in vier Abschnitte aufgeteilt

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte dar Energieversorger folgende Planungen mit. Erneuert werden in Walkenried ab dem 26. Juni die 1 KV- und 20 KV-Stromleitungen. Die Baumaßnahme wird dabei in die folgenden vier Bauabschnitte eingeteilt: Bauabschnitt 1: zwischen Wiedaer Straße und Nordhäuser Straße, Bauabschnitt 2: Straße Mühlwiese, Bauabschnitt 3: Nordhäuser Straße sowie Bauabschnitt 4: Karl-Genzel-Straße/Tanner Straße.

In den ersten beiden Bauabschnitten werde dabei für die Arbeiten der Geh- und Fahrradweg gesperrt, heißt es aus der Pressestelle des Unternehmens. Der Fahrrad- und Fußgängerverkehr werde jeweils umgeleitet. Die Arbeiten inklusive des zweiten Bauabschnittes sollen voraussichtlich am 31. August abgeschlossen. „Die Planung der weiteren Abschnitte wird zu einem späteren Zeitpunkt an den Baufortschritt angepasst“, heißt es weiter von der Harz Energie.

