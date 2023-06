Schlagkraft erhöht: An die Freiwillige Feuerwehr Wieda wurde offiziell das neue Tanklöschfahrzeug übergeben. Unter anderem kann der integrierte Lichtmast per Fernsteuerung bedient werden.

Wieda Was leistet das Ehrenamt Feuerwehr: Davon können sich Interessierte in Wieda überzeugen. So sieht das Programm am 17. Juni aus.