Volksaufstand in der DDR: Grenzlandmuseum Bad Sachsa erinnert

Bad Sachsa Anlässlich des Gedenktags zum Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 bietet das Grenzlandmuseum Bad Sachsa etwas Neues.

In diesem Jahr jährt sich der 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR. Das Grenzlandmuseum Bad Sachsa lädt alle Gäste und Bürger der Stadt ein, am Samstag, 17. Juni, ab 15 Uhr gemeinsam daran zu erinnern, dass vor 70 Jahren Menschen in Deutschland auf die Straßen gingen, um sich aus den Fesseln einer Diktatur zu befreien. Auch die ukrainische Gemeinde Bad Sachsa und Walkenried beteiligt sich an dem Gedenktag.

Nur durch die Anwendung militärischer Gewalt und des Standrechts durch Truppen der Sowjetarmee und der Deutschen Volkspolizei konnte die Auflehnung gegen das Regime in der damaligen DDR niedergeschlagen werden. Der Aufstand in der DDR war nur der Erste im damals kommunistischen Herrschaftsbereich, ihm folgten die Aufstände in Ungarn, der Tschechoslowakei, Polen und schließlich die Umwälzungen Ende der 1980er Jahre. Sie sind Belege für die Unzufriedenheit von Menschen in Diktaturen und für den Willen, sich Freiheitsrechte auch zu erstreiten.

Bis in die Gegenwart haben ungezählte Opfer ihre Gesundheit und ihr Leben für den Traum von Freiheit und Demokratie gegeben, wurden Hunderttausende wegen ihrer nicht regimekonformen Auffassung in Gefängnisse gesperrt und gefoltert. Im Rahmen der Erinnerung an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 eröffnet das Grenzlandmuseum einen neuen Ausstellungsraum, in dem die Ursachen - die letztlich auch zum Volksaufstand führten - thematisiert werden. Der Eintritt beträgt an diesem Tag für alle Besucher (Kinder ausgenommen) einheitlich 2 Euro.

Ukrainische Gemeinde Bad Sachsa und Walkenried bietet Spezialitäten an

Gleichzeitig soll diese Gedenkstunde aber auch bewusst machen, dass Frieden und Freiheit nicht als selbstverständlich hingenommen werden können - gerade heute nicht, wo in Europa ein Krieg tobt. Zahlreiche Menschen in der Ukraine kämpfen seit vielen Monaten unermüdlich für ihre Freiheit und mittlerweile leben in Deutschland und auch in Bad Sachsa viele ukrainische Mitbürger, die ihrem Land helfen und die Menschen in ihrer Heimat unterstützen möchten.

Die ukrainische Gemeinde Bad Sachsa und Walkenried ist von Beginn an sehr aktiv unterwegs und bringt sich auf unterschiedlichste Weise ein, so auch am 17. Juni: Im Café des Grenzlandmuseums werden diverse ukrainische Spezialitäten angeboten. Der Erlös dieser Aktion fließt als Spende in einen Topf zur Hilfe für die Region Cherson in der Ukraine, wo die Menschen durch die Überflutungen als Folge des zerstörten Kachowka-Staudamms ihr Hab und Gut verloren haben.