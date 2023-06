Bad Sachsa & Steina verschmelzen zu einer Kirchengemeinde

Bad Sachsa/Steina Die neue Gesamtkirchengemeinde im Südharz wird am 18. Juni gegründet. So bewerten die Verantwortlichen die Fusion

Die Kirchenvorstände der Ev. Kirchengemeinde Bad Sachsa und der Ev.-luth. Kirchengemeinde Steina haben auf die Veränderungen der jüngsten Zeit reagiert - und die Gründung einer Gesamtkirchengemeinde beschlossen. Damit ist es möglich, gemeinsame Aufgaben besser wahrzunehmen und Kräfte zu bündeln. Die Aufgaben in den jeweiligen Gemeinden können aber weiterhin selbständig wahrgenommen werden.

Kirchengemeinden haben bereits vorab kooperiert

„Die gute Zusammenarbeit im verbundenen Pfarramt hat es uns ermöglicht, diesen Schritt zu gehen“, sagte dazu der Vorsitzende des Kirchenvorstands Steina, Olaf Zaulig. „Wir sehen die Verbindung als einen Zusammenschluss auf Augenhöhe an; das ist uns wichtig“, ergänzte der Vorsitzende des Kirchenvorstands Bad Sachsa, Hans Christian Metzger.

Die Gründung der Gesamtkirchengemeinde wird am 18. Juni um 10 Uhr in einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Nikolaikirche in Bad Sachsa gefeiert. Liturg ist Pastor Urs Ebenauer. Die Predigt wird der stellvertretende Superintendent Dr. Uwe Brinkmann halten. Musikalisch ausgestaltet wird der Gottesdienst von Ulrich Feldmann an der Orgel und dem Bläserchor St. Nikolai unter der Leitung von Hans Christian Metzger.

Glocken werden erstmals wieder läuten

Ein besonderer Höhepunkt wird das Einläuten dieses Gottesdienstes sein, denn aus diesem Anlass werden erstmals seit der aus statischen Gründen verhängten Zwangspause und ausnahmsweise vor Abschluss der Bauarbeiten die Glocken im Kirchturm läuten. „Schon das Probeläuten war sehr ergreifend“, sagte dazu Pastor Urs Ebenauer.