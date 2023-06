TC Bad Sachsa feiert Jubiläums-Party trotz Donnerwetter

„Lasst uns feiern!“ - diese Parole gab der neue Clubpräsident Eckhard Jäger zum 75-jährigen Bestehen des TC Grün-Weiß Bad Sachsa aus. Und alle, alle kamen zur großen Jubiläumssause auf das Vereinsgelände am Fuße des Ravensbergs, dem Hausberg der Uffestadt. Ehemalige Mitglieder, Ex-Vorsitzende und lokale Prominenz ließen es sich nicht nehmen, bei der Party auf der wunderschön gelegenen Anlage am Waldrand vorbeizuschauen und mit den aktuellen Vereinsmitgliedern ausgelassen zu feiern.

Jugend-Turnier zum Auftakt der Feierlichkeiten

Bereits mittags startete der Feier-Marathon mit einem Jugend-Tunier auf dem Beachtennis-Platz des Vereins - dem einzigen in der Region. Nach spannenden Matches stand am Nachmittag der Gewinner fest: Die Sachsaer Clubmannschaft mit Tomek Jäger und Till Moritz siegte nach überzeugendem Spiel im Finale. Die weiteren Plätze belegte die Jugendfeuerwehr Steina mit Jonas Botha und Matthies Rüger, sowie ein weiteres Team mit Ric Kaddatz und Luc Herrmann.

Der neue Vorsitzende Eckhard Jäger eröffnete mit einer Rede den offiziellen Teil der Jubiläums-Party. In nur gut zwei Monaten Vorlaufzeit hat er nach seinem Amtsantritt zusammen mit dem Vorstand und den Vereinsmitgliedern das Event gestemmt. Der 49-jährige IT-Fachmann, erst seit drei Jahren Vereinsmitglied, betonte in seiner Ansprache, wie wichtig es sei, jetzt neue Mitglieder zu gewinnen, um dem Verein eine dauerhafte Perspektive zu bieten. Das gehe nur gemeinsam mit der Stadt, den Sponsoren und dem großen Engagement der Clubmitglieder. Ob klassisch auf den drei Sandplätzen oder aber Strandfeeling auf dem Beach-Tennisplatz – beides könne man auf der Anlage des TC-Grün-Weiß genießen, sagte der neue Mann an der Spitze des Vereins.

Verdienste des ersten Ehrenpräsidenten gewürdigt

Direkt vom Fußballplatz auf den Tennisplatz kam Sachsas Bürgermeister Daniel Quade auf die Anlage an der Bismarckstraße. Er unterstrich in seinem Grußwort die Bedeutung von Sport und Vereinsleben für die Stadt und die umliegenden Gemeinden. Er dankte Jägers Vorgänger Bernd Watterott, der dem Verein 12 Jahre vorstand. Watterott habe maßgeblich zum Erhalt des Clubs beigetragen und dafür gesorgt, dass der Generationswechsel erfolgreich vollzogen wurde.

In die Amtszeit von Watterott, der nun der erste Ehrenpräsident des Vereins ist, fällt auch der Bau des Beach-Tennisplatzes. Der Kreissportbund Osterode zeichnete den 74-Jährigen, der noch immer mehrmals die Woche auf dem Platz steht, für seine Verdienste um den Tennissport mit einer Ehrenurkunde und Präsenten aus.

Regenpause lässt die Party nicht abkühlen

Bevor es dann ans Büffet gehen konnte, gab es eine völlig unerwartete Regenpause: Ein plötzlich aufziehendes Gewitter konnte die Feierlaune der rund 100 Gästen aber nicht trüben. Im Gegenteil: Nachdem sich das Donnerwetter verzogen hatte, ging die Party bei allerlei Leckereien vom Lindenhof-Grill, Salat-Bar, Bier, Wein und Sekt erst richtig los. In anregenden Gesprächen ließen die Jubiläumsgäste 75 Jahre Vereinsgeschichte noch einmal aufleben und Revue passieren - und stießen bis Mitternacht auf die nächsten 75 Jahre TC Grün-Weiß an…

Ein großer Dank gilt auch allen Sponsoren des TC Grün-Weiß - sie setzten damit ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und die Förderung des Sports in der Region.