Walkenried. Höhlen- und Karstforscher laden zu besonderer Veranstaltungsreihe rund um das Thema Gips in Walkenried ein. Hier kann man sich noch anmelden.

Gips im Südharz Vier Tage dreht sich in Walkenried alles um den Südharzer Gips

Gipsabbau: So arbeitet Saint-Gobain in Osterode-Katzenstein

Gipsabbau: So arbeitet Saint-Gobain in Osterode-Katzenstein

Dass es sich beim Südharzer Gipskarst um eine einmalige und daher besonders schützenswerte Landschaft handelt, ist inzwischen weitgehend anerkannt. Dass der Südharzer Gips ein begehrtes Mineral ist und sich hieraus immer wieder Konflikte zwischen Bewahren oder Abbauen ergeben, steht ebenfalls fest. Die erhebliche wirtschaftliche Bedeutung der Gipskarstlandschaft für den Tourismus am südlichen Harzrand nimmt zunehmend breiteren Raum in der öffentlichen Debatte ein. Die Zahl der Urlauber und Tagesgäste, die deswegen in den Südharz kommen, steigt von Jahr zu Jahr.

Die Wissenschaft hat die Einmaligkeit des Gipskarstes im Südharz schon vor langer Zeit entdeckt. Eine Institution, die hier seit Jahrzehnten wirkt, ist der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher. Er richtet zusammen mit anderen Gruppen und Vereinen vom 1. bis zum 4. Juni in Walkenried und damit im Herzen der Gipskarstlandschaft eine mehrtägige, international besetzte Tagung aus, bei der die vielen unterschiedlichen Aspekte der Landschaft und ihrer nachhaltigen Bewahrung betrachtet und gewürdigt werden.

EU-Kommission prämiert App des Verbands

Dass es sich nicht nur um eine Tagung, sondern zugleich um ein „Festsymposium“ handelt, liegt daran, dass der Verband kürzlich für die von ihm entwickelte „CaveLife-App“ von der EU-Kommission mit dem „Natura 2000-Award“ ausgezeichnet worden ist und diese Auszeichnung und ihre Begründung in Walkenried ausführlich präsentiert werden. Hierzu wird eigens ein Vertreter der EU-Kommission nach Walkenried kommen.

Daneben gibt es Online- und Präsenzvorträge mit einer breiten Themenpalette, einen Workshop sowie am 4. Juni (Sonntag) eine mehrstündige Exkursion in die Gipskarstlandschaft um Walkenried. Tagungsort ist das „Kloster-Hotel“ in Walkenried.

Das Programm kann unter www.vdhk.de abgerufen werden. Unter dieser Adresse ist auch noch eine Anmeldung für die Veranstaltungen möglich.