In Bad Sachsa: Blick hinter die Kulissen der Kirche werfen

Touristische Sehenswürdigkeiten gibt es in Bad Sachsa viele. Dazu gehört auch die St. Nikolai-Kirche – und darin beispielsweise die Kanzel oder Altar. Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Gäste, können diese Attraktionen am Sonntag, dem 21. Mai, ab 10 Uhr eben in der St. Nikolai-Kirche in Bad Sachsa in ihrer gottesdienstlichen Funktion erlebbar.

Andere Perspektive erleben

Denn für den Sonntag nach Himmelfahrt lädt die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai ab 10 Uhr zu einer besonderen Premiere ein: zu einem Gottesdienst und zu einer Führung gleichermaßen.

Zur besten Zeit am Vormittag haben Besucherinnen und Besucher der Kirche St. Nikolai die Möglichkeit, das Gotteshaus in der Stadtmitte Bad Sachsas aus einer komplett anderen Perspektive kennen zu lernen als es Gottesdienstbesucher oder auch Besucher der offenen Kirche sonst können.

Als „Gottesdienst für Touristen“ ist diese Veranstaltung im Gemeindebrief der Kirchengemeinde ausgeschrieben. Natürlich sind Einheimische nicht weniger willkommen.

Der Kirchturm der St. Nikolai-Kirche in Bad Sachsa wird saniert und erhält dabei eine Eindeckung mit Schieferplatten. Das Stadtbild von Bad Sachsa wird sich dadurch verändern. Foto: Thorsten Berthold / HK

„Dieses Format eines Gottesdienstes in einer etwas anderen Form verbunden mit Elementen einer Kirchenführung ist ein ganz neues Angebot, bei dem wir besonders an die Gäste denken, die über das lange Wochenende in Bad Sachsa Urlaub machen“, erklärt Pastor Urs Ebenauer den Hintergrund. „Im Mittelpunkt der Predigt steht die Abendmahlsdarstellung im Mittelpunkt des Altarbildes von 1595.“

Kirchturm wird saniert

Aber auch von Außen gibt es für Interessierte etwas zu sehen. Denn das markante weiße Gebäude beziehungsweise der Turm sind bereits seit Monaten eingerüstet und immer mehr scheint langsam durch, was das Stadtbild verändern wird. Die Eindeckung, die das Mauerwerk künftig vor Regen und Rissen schützen soll, erfolgt mit Schieferplatten – und die sind leicht schwarz. Der weiße Kirchturm wird also verschwinden und durch einen dunklen ersetzt.

Die jetzige Entwicklung ist Bausünden der Vergangenheit geschuldet. In den 1970er Jahren war Zement nachträglich in das Mauerwerk des Turms verpresst worden, was zum Problem wurde: Im Innern des Mauerwerks liefen immer dann chemische Reaktionen zwischen dem Beton und dem Gipsmörtel des Mauerwerks ab, wenn Regen die Mauer durchfeuchtete.

Diese Prozesse führen zur Salzbildung und dadurch zu Rissen in Putz und Mauerwerk. Deshalb muss die Außenhaut besser vor Regen geschützt werden – und dies geschieht im Harz seit Jahrhunderten mit einer Schiefereindeckung.

Ältestes Bauwerk von Bad Sachsa

Die St.-Nikolai-Kirche in Bad Sachsa ist aber auch das älteste, nachweislich dokumentiert Bauwerk der Stadt Bad Sachsa – der Bau wird zwischen die Jahre 1180 und 1200 datiert.

Sie ist somit sogar älter, als die erste urkundliche Erwähnung des heutigen Bad Sachsas überhaupt: In einer Urkunde aus dem Jahr 1229 der damaligen Grafschaft Klettenberg erscheint ein Pfarrer Siegfried aus Sachsa.

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.