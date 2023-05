Konzerte, Cocktails, Kultur: Termine an Himmelfahrt im Südharz

Bad Sachsa/Walkenried. Cocktailfestival in Bad Sachsa oder Dorffest in Wieda: Am Wochenende über Himmelfahrt wird im Südharz viel geboten. Das sind unsere Tipps.

Himmelfahrt steht vor der Tür – und für viele Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch viele Gäste, damit einher ein langes Wochenende. Und an diesem wird einiges geboten: Ob Cocktailparty, Konzertsommer, Frühlingsfest oder Gottesdienst auf dem einzig befahrbaren Berg im Harz, dem Ravensberg, vieles wird geboten. Was es genau in der freien Zeit im Gebiet der Stadt Bad Sachsa sowie der Gemeinde Walkenried zu unternehmen gibt am Feiertag und dem folgenden Wochenende hat unsere Redaktion einmal zusammengetragen.

Am Himmelfahrtstag sind viele Menschen unterwegs. Christen aus unterschiedlichen Gemeinden Bad Sachsas und des Ortsteils Steina machen sich am 18. Mai auf den Weg zum Ravensberg, um dort gemeinsam ab 10.30 Uhr Gottesdienst zu feiern. Hierzu sind auch interessierte Gäste gern gesehen.

Kloster Walkenried kennenlernen

Im Kloster Walkenried hingegen findet von 13.45 bis 15 Uhr die beliebte Führung unter dem Titel „Kreuz und Spaten“ statt. Anmeldungen sind notwendig und können unter info@kloster-walkenried.de bzw. 05525-9599064 beim Besucherservice erfolgen.

Am Freitag, 19. Mai, startet in Bad Sachsa im Kursaal die Saison 2023 des Konzert-Sommer. Zum Auftakt der Reihe ist um 19.30 Uhr das Ensemble Stichting Operette Nederland zu Gast. Dass im Jahr 2010 gegründete Ensemble besteht aus etwa zwanzig professionellen und semiprofessionellen Sängern, die sich ihre Sporen in Theatern und Konzertsälen mehr als verdient haben. Sie werden in der Uffestadt ein romantisches Operettenkonzert bieten. Unter anderem werden weltberühmte Werken von Johann Strauss, Franz Lehár, Emmerich Kálman oder Carl Zeller geboten. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

Bereits von 17 bis 18 Uhr findet im Kloster in Walkenried eine Führung im Abendlicht statt. Die Teilnehmenden können bei der Führung in der mittelalterlichen Klosteranlage Walkenried diese in der besonderen Atmosphäre des Abendlichts entdecken. Anmeldungen sind notwendig und können unter info@kloster-walkenried.de bzw. 05525-9599064 beim Besucherservice erfolgen.

Frühlingsfest auf dem Grillplatz in Wieda

Unter dem Motto „Lebendige Dorfgemeinschaft“ lädt der Ortsrat Wieda am Samstag, 20. Mai, alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste auf den Grillplatz sowie dazugehörigen Spielplatz ein. Beim Frühlingsfest wird es unter anderem ab 16 Uhr Livemusik mit den Hasselfelder Jägern und ab 18 Uhr von der bekannten Gruppe „Lucky Lips“ geben. Für das leibliche Wohl wird in vielfältige Weise gesorgt sein.

Ebenfalls am Samstag findet um 17 Uhr im Lutherhaus in Bad Sachsa ein Konzert mit der neugegründeten Gruppe „Renaissanceflöten Consort“ statt. Ausführende sind drei Flötistinnen aus der Region, die sich auf die Aufführungspraxis alter Musik mit den passenden Instrumenten spezialisiert haben. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Am Abend findet dann ab 20 Uhr im Kursaal von Bad Sachsa ein Treffen des Freundeskreis der verstorbenen Sängerin Alexandra ein. Bekannt wurde die Sängerin, die bereits im Jahr 1969 verstarb mit Liedern wie „Mein Freund der Baum“ oder „Sehnsucht (Das Lied der Taiga)“.

Premiere: Cocktailfestival in Bad Sachsa

Eine besondere Premiere gibt es ebenfalls am Wochenende. Erstmals findet in Bad Sachsa ein Cocktailfestival statt. In Göbel’s Biergarten in der Hindenburgstraße werden sechs Bars aufgebaut. Es wird neben den Cocktails auch Streetfood geben und ein DJ wird für Musik sorgen wie auch Liveacts. Geöffnet ist das Festival am 20. Mai von 12 bis 24 Uhr, am 21. Mai von 13 bis 18 Ihr, am 27. Mai von 12 bis 24 Uhr sowie am 28. Mai von 13 bis 20 Uhr.

Für alle Kulturinteressierten findet am 21. Mai noch der Internationale Museumstag in der Region statt. In Wieda beteiligt sich das Glas- und Hüttenmuseum in der Otto-Haberlandt-Straße von 11 bis 17 Uhr an der Aktion, in Walkenried von 10 bis 17 Uhr das Zisterziensermuseum Kloster Walkenried.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.