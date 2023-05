Es gibt drei neue Hundekotbeutelspender in Zorge

Drei Hundekotbeutelspender sind in Zorge aufgestellt worden – einer im Bereich Promenadenweg Kindergarten, einer im Eingangsbereich des Kurparks und der dritte befindet sich im Bereich Bolzplatz / Feuerwehrhaus.

Am Bolzplatz und am Spielplatz am Kindergarten sind zudem neue Hinweisschilder installiert worden, da sich beides etwas abseits von der Straße befindet und für Ortskundige nicht leicht zu entdecken sei, so der Zorger Ortsbürgermeister, Martin Neulen. Das Befüllen der Spender mit neuen Beuteln übernehmen Mitglieder des Ortsrates.

Ortsbürgermeister ärgert sich über Hundehalter, die auf dem Bolzplatz Gassi gehen

Im Bezug auf die Hundekotbeutel bittet Neulen darum, diese nach Benutzung nicht in die Landschaft zu werfen, sondern am nächsten Mülleimer oder zuhause zu entsorgen. Des Weiteren ärgert sich der Ortsbürgermeister darüber, dass immer mehr Leute mit ihren Hunden auf dem Bolzplatz Gassi gehen würden, obwohl dieser vom Sportverein gemäht wird und dort Kinder und Jugendliche spielen. „Es ist sicherlich nicht sehr angenehm, wenn dort lauter Hundehaufen liegen und die Kinder Fußball spielen“, erklärt Neulen.